Vacanța visurilor s-a transformat în coșmar pentru o româncă în Hawaii: N-am mai trăit așa ceva

Un cutremur devastator cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter a zguduit marți seară regiunea Kamceatka din Rusia, cel mai puternic seism din ultimele șapte decenii în zonă. Tsunami-urile generate au lovit deja coastele Rusiei și Japoniei și au declanșat alerte în toată regiunea Pacificului, inclusiv în arhipelagul american Hawaii, o destinație frecventă pentru turiștii români.

Imediat după declanșarea alertei, autoritățile hawaiiene au evacuat plajele și hotelurile din zonele de coastă. Valurile estimate la 3-4 metri urmau să lovească țărmul în mai puțin de două ore. Sirenele au început să sune, iar mesajele de urgență au fost transmise pe telefoanele mobile ale locuitorilor și turiștilor.

Raluca, o tânără din Timișoara, se află în vacanță în Maui. Aceasta i-a povestit surorii sale coșmarul prin care a trecut: „Eram pe plajă, când a venit notificarea de tsunami. Apoi sirenele au început să sune. Localnicii alergau spre mașini, noi nu știam ce să facem. Am fugit în cameră, am luat câteva haine și am plecat spre o zonă mai înaltă. Acum suntem sus pe o colină, împreună cu zeci de turiști și localnici. Oamenii sunt speriați, unii plâng. N-am mai trăit așa ceva”.

Alexandru din București se afla înHonolulu pentru o conferință internațională. „Eram la etajul 11 când am auzit alarma. Un angajat ne-a anunțat că trebuie să coborâm imediat. Magazinele s-au închis, traficul era blocat. Nu a fost panică, dar totul s-a petrecut foarte rapid. Am fost duși într-un adăpost improvizat, la un stadion. Autoritățile au fost bine organizate, dar atmosfera este înfiorătoare”, i-a povestit Alexandru mamei sale.

Un alt român, Marius Grozea, a povestit, pentru Antena 3, clipele de coșmar prin care a trăit: „Mă aflu aici cu familia mea. În urmă cu aproximativ trei ore, am primit o alertă oficială de tsunami. A fost emisă, după cum ştiţi, după un puternic cutremur produs în nordul oceanului Pacific. Iar primul val este estimat să ajungă în jurul orei 19:15 seara, ora locală din Hawaii. Este foarte greu să se facă o evaluare a eventualului impact din cauza faptului că între noi şi cutremur nu a fost nicio altă ţară afectată. Hawaii ar fi prima coastă afectată şi doar se fac estimări de la 4 la 8 metri, nu ştim exact încă.

Tot ce ştiu este că este destul de multă tensiune în jur. Atmosfera este una destul de tensionată, toate magazinele au fost închise, se aud sirene de urgenţă pe străzi, iar hotelurile din apropierea coastei au fost evacuate complet. Noi... eu şi familia mea am reuşit să ne refugiem pe un munte alături de alte persoane, localnici şi turişti şi ne simţim ceva mai în siguranţă aici, departe de ţărm. Am reuşit să luăm la noi doar câteva lucruri esenţiale: câteva haine şi alte chestii de care o să avem nevoie probabil mai târziu. Estimările oficiale primite prin notificări pe telefon au fost că la ora 19:15, ora locală, primul val ar trebui să lovească coasta Hawaii-ului”.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în anumite state din Oceania că există un risc ridicat de tsunami și curenți marini periculoși în zonele de coastă. Informațiile au fost transmise de autoritățile locale din regiune.

Țările vizate de această alertă sunt:

-Republica Insulelor Fiji

-Republica Nauru

-Insulele Solomon

-Republica Vanuatu

-Insulele Samoa

-Republica Kiribati

-Regatul Tonga

-Tuvalu

MAE recomandă ca toate persoanele aflate în aceste state să părăsească imediat zonele de coastă și să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

Cetățenii români pot solicita sprijin prin contactarea oficiilor consulare ale României din Australia, astfel:

Consulatul României la Melbourne: +61 3 7052 9007 +61 3 7052 9008 +61 3 7052 9010

Consulatul General al României la Sydney:

+61 2 9299 3764

Toate apelurile vor fi redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii call center preiau solicitările non-stop.

-Pentru situații urgente și critice, pot fi apelate următoarele numere de urgență:

-Ambasada României la Canberra: +61 420 396 179

-Consulatul României la Melbourne: +61 410 599 155

-Consulatul General al României la Sydney: +61 401 558 844

MAE monitorizează în permanență situația din regiunea Pacificului și recomandă cetățenilor români să urmărească anunțurile oficiale și să rămână vigilenți.