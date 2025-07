Cutremurul din Rusia, clasat de specialiști în topul celor mai puternice seisme din istorie

Cutremurul cu magnitudine 8,8 produs miercuri în regiunea Kamceatka din Rusia este considerat de specialiști drept al șaselea cel mai puternic înregistrat vreodată, conform US Geological Survey (USGS). Acest seism se situează la același nivel cu cutremurele majore din Chile (Biobío, 2010) și Ecuador (Esmeraldas, 1906).

În noaptea de 30 iulie, Peninsula Kamceatka din Extremul Orient al Rusiei a fost zguduită de un cutremur extrem de puternic. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a reevaluat magnitudinea seismului la 8,8.

Helen Janiszewski, profesoară la Divizia de Geofizică și Tectonică a Universității din Hawaii, a declarat pentru BBC că „acest cutremur intră în top 10 al celor mai severe înregistrate vreodată.”

Seismul s-a produs la ora 23:25 GMT, la o adâncime de 20,7 kilometri și la aproximativ 126 de kilometri de Petropavlovsk-Kamchatsky, capitala regiunii.

În Rusia, în Kamceatka s-au înregistrat valuri de tsunami de 3-4 metri. La Severo-Kurilsk, pe Insulele Kurile, portul și o fabrică de procesare a peștelui au fost parțial inundate.

An image from the National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) Tsunami Warning System shows tsunami warnings (red), advisories (orange) watches (yellow) and threats (purple) after an 8.7 earthquake hit off of Russia's far east on July 30, 2025 pic.twitter.com/SqUV9kuF7t

