Kievul îi strică planurile lui Putin. Marea paradă navală din Rusia, anulată

Rusia a anulat marea paradă navală programată la Sankt Petersburg cu ocazia Zilei Flotei, invocând motive de securitate, în contextul unui val de atacuri cu drone lansate de Ucraina. Decizia a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat că „prioritatea o reprezintă siguranța publică și a personalului militar”.

Parada navală organizată la Sankt Petersburg, inaugurată în 2017, s-a transformat într-un eveniment anual emblematic, menit să evidențieze forța maritimă a Rusiei. Evenimentul reunea în mod obișnuit zeci de nave militare de suprafață și submarine, iar președintele Vladimir Putin era întotdeauna prezent.

În absența paradei, liderul de la Kremlin a transmis un mesaj video în care a felicitat Marina rusă și a elogiat „curajul” și „eroismul” marinarilor implicați în operațiunile din Ucraina, potrivit AFP.

On Russia’s Navy Day, Putin arrived at the Main Admiralty in St. Petersburg to review the “July Storm” naval drills, held from July 23–27 across the Northern and Black Seas, the Pacific, the Baltic, and the Caspian. A PR move, while the actual Navy Day parade was quietly canceled… pic.twitter.com/tSNiI5Ao03

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 27, 2025