Alertă de tsunami în Pacific. Un cutremur devastator a lovit Kamceatka

Un cutremur cu magnitudinea de 8,7 grade pe scara Richter a zguduit, miercuri dimineață, Extremul Orient al Rusiei, generând un val de tsunami în regiunea nordică a Oceanului Pacific și declanșând alerte de coastă pentru Alaska, Hawaii, Noua Zeelandă și alte regiuni aflate în pericol, potrivit Politico.

Cutremurul a avut epicentrul la aproximativ 119 kilometri est-sud-est de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, aflat pe peninsula Kamceatka și populat de aproximativ 180.000 de locuitori. Seismul a fost resimțit violent în această zonă, unde au fost raportate pagube materiale, întreruperi de curent electric și probleme în rețeaua de telefonie mobilă.

Deși oficialii ruși au declarat că nu s-au înregistrat victime grave, mai multe persoane au solicitat asistență medicală din cauza rănilor ușoare sau a atacurilor de panică. Autoritățile au dispus evacuări în zonele de coastă, iar locuitorii din Severo-Kurilsk, principalul oraș din Insulele Kurile, s-au refugiat în zonele înalte pentru a se proteja de posibilele valuri secundare.

Pacific Tsunami Warning Center a confirmat formarea unui tsunami în urma cutremurului, avertizând că valurile pot produce daune semnificative pe toate insulele Hawaii. Primele valuri erau așteptate marți, în jurul orei locale 19:00. În Honolulu, sirenele de avertizare au fost declanșate și mii de oameni s-au refugiat pe terenuri mai înalte.

În Japonia, Agenția Meteorologică a raportat un val de 40 de centimetri în zona Tokachi, pe coasta de sud a insulei Hokkaido. Transportul naval a fost întrerupt între insulele Hokkaido și Aomori, iar unele linii de tren au fost suspendate temporar. Aeroportul din Sendai a închis pista de aterizare ca măsură de precauție.

Local reports the arrival of a large wave from the ocean. All people have been evacuated from the shoreline after 8.8 magnitude earthquake

