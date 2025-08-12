Monden Jennifer Aniston, despre relația cu Brad Pitt: A fost ca într-o telenovelă







Jennifer Aniston a povestit deschis despre una dintre cele mai mediatizate etape din viața sa – despărțirea de Brad Pitt și relația acestuia cu Angelina Jolie – un episod pe care actrița îl descrie ca fiind „triunghiul amoros” ce a ținut prima pagină a tabloidelor ani la rând.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair pe 11 august, Aniston, 56 de ani, a rememorat perioada care a captat atenția întregii lumi. „Era ca o telenovelă pentru public. Dacă nu aveau seriale, aveau revistele de scandal. E păcat că s-a întâmplat, dar asta a fost realitatea. Și, Doamne, cât de personal am luat totul”, a mărturisit actrița.

Fosta vedetă din Friends a recunoscut că, pentru a merge mai departe, și-a impus o atitudine de reziliență. „Trebuie doar să te ridici și să continui. Ești lovit, dar nu rămâi jos”, a spus ea, comparând presiunea publică cu senzația de a fi „o piñata” pe care presa o lovește neîncetat.

Aniston a adăugat, cu o notă de autoironie, că unele replici rostite în interviu i-au sunat familiar, ca și cum ar fi fost extrase din personajul său din The Morning Show, Alex Levy. „Oare tocmai am citat din serial?”, s-a întrebat râzând, dar a subliniat apoi că realitatea emoțională din acea perioadă a fost extrem de grea.

„Nu am fost imună. Suntem oameni, chiar dacă unii cred că ar trebui să acceptăm orice pentru că facem parte din această industrie. Nu am semnat pentru a fi atacați la nesfârșit.”

Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au cunoscut în 1998, după ce agenții lor le-au făcut cunoștință. Relația a evoluat rapid, iar în 1999 actorul a cerut-o în căsătorie. Nunta a avut loc în 2000, dar povestea lor s-a încheiat în 2005, când cei doi au divorțat.

În timp ce era căsătorit cu Aniston, Pitt a întâlnit-o pe Angelina Jolie pe platourile de filmare ale peliculei Mr. & Mrs. Smith. Relația profesională dintre cei doi s-a transformat curând într-una personală.

Pitt și Jolie s-au logodit în 2012, s-au căsătorit în 2014 și au avut împreună șase copii. Căsnicia lor s-a destrămat în 2016, iar procesul de divorț, considerat unul dintre cele mai complicate de la Hollywood, a fost finalizat abia în 2024.

După despărțirea de Pitt, Jennifer Aniston a început, în 2011, o relație cu actorul Justin Theroux. Cei doi s-au căsătorit în 2015, însă mariajul s-a destrămat în 2017, divorțul fiind finalizat un an mai târziu.

În prezent, actrița are o relație cu hipnotizatorul Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani. Surse apropiate au dezvăluit pentru Us Weekly că cei doi s-au cunoscut prin prieteni comuni și au început inițial ca simpli amici. Relația s-a dezvoltat în timp, iar întâlnirile lor au loc mai ales în intimitatea reședinței lui Aniston din Los Angeles.

„El este o persoană foarte calmă și echilibrată, iar acest lucru o atrage enorm pe Jennifer. Se completează perfect”, a precizat o sursă.

Povestea „triunghiului amoros” dintre Aniston, Pitt și Jolie rămâne unul dintre cele mai discutate episoade din cultura pop, dar actrița a demonstrat că a reușit să depășească acea perioadă tumultuoasă, găsindu-și liniștea în prezent.