Actrița Heather Locklear și-a refăcut viața după despărțirea de anul trecut. Copiii celor doi ar urma să se întâlnească în weekend

Heather Locklear, în vârstă de 64 de ani, și Lorenzo Lamas, în vârstă de 68 de ani, formează un cuplu de câteva luni, a declarat un prieten al actriței pentru revista People.

Cei doi formează un cuplu de la sfârșitul anului 2025 și au petrecut Revelionul împreună în Las Vegas, potrivit TMZ. Cei doi intenționează, potrivit sursei menționate anterior, să își continue relația și să facă un pas înainte, prin prezentarea copiilor din relațiile anterioare.

Potrivit sursei citate, copiii celor doi urmează să se întâlnească pentru prima dată chiar în acest weekend.

Lamas, cunoscut pentru rolul din serialul „Falcon Crest” din anii 1980, are șase copii. Are un fiu, A.J., în vârstă de 42 de ani, și o fiică, Shayne, în vârstă de 40 de ani, din căsătoria cu Michele Smith, care a durat între anii 1983 și 1985.

De asemenea, are o fiică, Paton, în vârstă de 37 de ani, din relația cu Daphne Ashbrook, din perioada 1986-1988. Totodată, are fiicele Alexandra, în vârstă de 28 de ani, Victoria, în vârstă de 26 de ani, și Isabella, în vârstă de 25 de ani, din căsătoria cu Shauna Sand, între 1996 și 2002.

Actorul a mai fost căsătorit cu Victoria Hilbert între anii 1981 și 1982, cu Kathleen Kinmont între anii 1989 și 1993, cu Shawna Craig între 2011 și 2018 și cu Kenna Scott între 2023 și 2025.

Heather Locklear, cunoscută pentru rolurile din „Dynasty” și „Melrose Place”, are o fiică, Ava Sambora, în vârstă de 28 de ani, din căsătoria cu Richie Sambora, care a durat din 1994 până în anul 2007.

Actrița a fost căsătorită cu Tommy Lee între anii 1986 și 1993, iar ulterior a fost logodită timp de cinci ani cu Chris Heisser, de care s-a despărțit anul trecut, în mai 2025.