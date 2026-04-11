Sydney Sweeney, în centrul zvonurilor despre franciza James Bond. Actrița ar putea juca rolul principal

Actrița Sydney Sweeney, cunoscută pentru rolurile din „Euphoria” și „Menajera”, se află în centrul unor zvonuri privind o posibilă legătură cu franciza James Bond, care alimentează discuțiile în rândul fanilor, potrivit Fox News.

O posibilă legătură cu franciza James Bond, chiar și la nivel de zvon, ar putea aduce un plus de „prestigiu” imaginii lui Sydney Sweeney, aflată în continuă evoluție, după ce regizorul filmului „Menajera”, Paul Feig, și-a arătat susținerea pentru acest rol. „Aș prefera ca Sydney să fie următoarea Bond. Au existat câteva fete Bond grozave, dar haideți, lăsați-o pe ea să fie super-spioana, e grozavă”, a declarat Feig, potrivit The Sun.

Ryan McCormick, expert în gestionarea reputației și partener administrativ la Goldman McCormick PR, a afirmat că rolul ar atrage atât fanii fideli, cât și publicul curios.

Pe măsură ce au apărut zvonuri despre reorganizarea francizei James Bond, un specialist în gestionarea crizelor și a reputației a făcut o distincție clară între cele două roluri. Acesta a explicat că rolul a limitat carierele unor actrițe, în timp ce rolul lui James Bond a schimbat complet parcursul unor actor.

Deși zvonurile privind o eventuală colaborare o plasează pe Sydney Sweeney într-o altă categorie, Quast a declarat pentru Fox News Digital că acest zvon nu o transformă automat pe vedeta din „Euphoria” într-un „brand global pe deplin consacrat”.

„O astfel de schimbare nu se produce pe baza speculațiilor — este nevoie să obții efectiv rolul și să îl joci bine, precum și să eviți, pe viitor, genul de controverse politice interne care polarizează opinia publică și care pot deveni rapid un risc pentru reputație”, a explicat el.

Sydney Sweeney și-a extins prezența în zona de afaceri, lansând brandul de lenjerie intimă SYRN în ianuarie 2026. Lansarea s-a bazat în mare măsură pe imaginea actriței și pe marketingul viral alimentat de prezența acesteia pe Instagram. Înainte de a intra pe piața lenjeriei intime pentru vedete, Sydney Sweeney a colaborat cu American Eagle pentru o campanie de promovare a blugilor.

„Colecția de lenjerie intimă a lui Sydney și campania de succes pentru American Eagle Outfitters (care a adus o creștere estimată a valorii de piață de 400 de milioane de dolari și a contribuit la o creștere a prețului acțiunilor cu peste 170%) sunt doar două exemple care arată că ea este mai mult decât o simplă prezență de moment”, a spus McCormick.