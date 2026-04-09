Autoarea bestsellerului „Menajera”, Freida McFadden, și-a dezvăluit identitatea reală după ani de anonimat
- Bianca Ion
- 9 aprilie 2026, 23:33
Autoarea americană cunoscută sub pseudonimul Freida McFadden a declarat că numele său real este Sara Cohen, punând capăt unuia dintre cele mai discutate mistere din lumea editorială. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat publicației USA Today, după ani în care scriitoarea a preferat să își păstreze identitatea ascunsă, în paralel cu activitatea sa de medic.
Cine este autoarea bestsellerului „Menajera”, Freida McFadden
Freida McFadden, autoare devenită cunoscută la nivel internațional pentru thrillerele sale, a declarat că a decis să nu mai țină secret numele său real.
„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care m-am săturat ca acest lucru să fie un secret”, a explicat ea. „M-am săturat ca oamenii să dezbată dacă sunt o persoană reală sau dacă sunt trei bărbați. Sunt o persoană reală și am o identitate reală și nu am nimic de ascuns.”
Scriitoarea nu a ascuns faptul că numele Freida McFadden este un pseudonim și că, în paralel, lucrează ca medic, însă până acum nu își făcuse publică identitatea.
Succesul editorial al autoarei bestsellerului „Menajera”
Sub pseudonimul Freida McFadden, autoarea a devenit una dintre cele mai bine vândute scriitoare la nivel internațional. În 2025, a fost a doua cea mai bine vândută autoare din Marea Britanie, cu 2,6 milioane de exemplare vândute.
În Statele Unite, a vândut aproximativ șase milioane de exemplare tipărite, succes susținut în principal de romanul „Menajera”, publicat în 2022.
Cartea a fost adaptată ulterior într-un film, în care au jucat Sydney Sweeney și Amanda Seyfried. Singura autoare care a depășit aceste vânzări în Marea Britanie a fost Julia Donaldson, creatoarea „Gruffalo”.
Freida McFadden a publicat până în prezent 29 de romane
Freida McFadden a publicat până în prezent 29 de romane și continuă să fie prezentă în topurile de vânzări. În acest an, a avut deja trei titluri în clasamentele de bestselleruri: „Menajera”, „Want to Know a Secret?” și „Dear Debbie”.
Sara Cohen a explicat că a ales inițial să scrie sub pseudonim în 2013, când și-a publicat prima carte, inspirată din experiența sa ca medic rezident.
Numele Freida a fost ales ca o referință la o bază de date utilizată în mediul medical, Fellowship and Residency Electronic Interactive Database. Autoarea a continuat să scrie în timp ce lucra ca medic specializat în afecțiuni neurologice în Boston, iar succesul a venit odată cu publicarea thrillerelor psihologice.
Motivele pentru care și-a ascuns identitatea
Scriitoarea a declarat în mai multe interviuri că a preferat să își țină separate cele două cariere.
„La muncă, vreau să fiu medic”, a spus ea. „Multe dintre cărțile mele conțin elemente medicale și nu vreau ca oamenii să spună: Este inspirat din mine? Mi se pare neprofesionist.”
Într-un alt interviu, ea a explicat că nu se simte confortabil în atenția publică.
„Îmi place că oamenii îmi citesc cărțile”, a spus ea. „Dar lumina reflectoarelor asupra mea, personal, este dificilă... Nu este vorba doar despre intimitate, ci și despre anxietate socială”, a explicat ea, adăugând că succesul i-a amplificat temerile.
Dezvăluirea identității, după reducerea activității medicale
Sara Cohen a declarat că a dorit să își păstreze identitatea secretă până când își va reduce activitatea ca medic.
„Scopul meu a fost să păstrez acest secret până când voi fi pregătită să mă retrag din activitatea de medic, astfel încât colegii mei să nu afle brusc și să îmi afecteze munca”, a declarat ea pentru USA Today.
Ulterior, a redus treptat programul, ajungând să lucreze doar ocazional. „Dar m-am retras din mare parte din activitate. Lucrez doar o dată sau de două ori pe lună.”
Ea a explicat că gestionarea ambelor cariere devenise dificilă. „Mi-am dat seama că eram complet copleșită încercând să le fac pe ambele.”
Autoarea a fost recunoscută de un coleg
Autoarea a afirmat că păstrarea secretului devenise din ce în ce mai dificilă, după ce a fost recunoscută de un coleg.
„Unul dintre colegii mei de la spital m-a recunoscut recent într-o fotografie cu Freida și le-a spus tuturor, așa că secretul a fost dezvăluit. Dar au fost foarte respectuoși și nu au postat nimic despre mine pe rețelele sociale, iar eu am încercat să le răsplătesc discreția printr-o sesiune de autografe la locul de muncă.”
Chiar dacă și-a dezvăluit identitatea reală, autoarea a transmis că își dorește ca cititorii să continue să o cunoască sub pseudonimul Freida McFadden.
„Chiar dacă nu mi-am dezvăluit numele real până acum, simt că le-am arătat mereu cine sunt cu adevărat și tot ce le-am spus a fost adevărat”, a spus ea.
