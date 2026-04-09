Autoarea bestsellerului „Menajera”, Freida McFadden, și-a dezvăluit identitatea reală după ani de anonimat

Autoarea americană cunoscută sub pseudonimul Freida McFadden a declarat că numele său real este Sara Cohen, punând capăt unuia dintre cele mai discutate mistere din lumea editorială. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat publicației USA Today, după ani în care scriitoarea a preferat să își păstreze identitatea ascunsă, în paralel cu activitatea sa de medic.

Freida McFadden, autoare devenită cunoscută la nivel internațional pentru thrillerele sale, a declarat că a decis să nu mai țină secret numele său real.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care m-am săturat ca acest lucru să fie un secret”, a explicat ea. „M-am săturat ca oamenii să dezbată dacă sunt o persoană reală sau dacă sunt trei bărbați. Sunt o persoană reală și am o identitate reală și nu am nimic de ascuns.”

Scriitoarea nu a ascuns faptul că numele Freida McFadden este un pseudonim și că, în paralel, lucrează ca medic, însă până acum nu își făcuse publică identitatea.

Sub pseudonimul Freida McFadden, autoarea a devenit una dintre cele mai bine vândute scriitoare la nivel internațional. În 2025, a fost a doua cea mai bine vândută autoare din Marea Britanie, cu 2,6 milioane de exemplare vândute.

În Statele Unite, a vândut aproximativ șase milioane de exemplare tipărite, succes susținut în principal de romanul „Menajera”, publicat în 2022.

Cartea a fost adaptată ulterior într-un film, în care au jucat Sydney Sweeney și Amanda Seyfried. Singura autoare care a depășit aceste vânzări în Marea Britanie a fost Julia Donaldson, creatoarea „Gruffalo”.

Freida McFadden a publicat până în prezent 29 de romane și continuă să fie prezentă în topurile de vânzări. În acest an, a avut deja trei titluri în clasamentele de bestselleruri: „Menajera”, „Want to Know a Secret?” și „Dear Debbie”.

Sara Cohen a explicat că a ales inițial să scrie sub pseudonim în 2013, când și-a publicat prima carte, inspirată din experiența sa ca medic rezident.

Numele Freida a fost ales ca o referință la o bază de date utilizată în mediul medical, Fellowship and Residency Electronic Interactive Database. Autoarea a continuat să scrie în timp ce lucra ca medic specializat în afecțiuni neurologice în Boston, iar succesul a venit odată cu publicarea thrillerelor psihologice.

Scriitoarea a declarat în mai multe interviuri că a preferat să își țină separate cele două cariere.

„La muncă, vreau să fiu medic”, a spus ea. „Multe dintre cărțile mele conțin elemente medicale și nu vreau ca oamenii să spună: Este inspirat din mine? Mi se pare neprofesionist.”

Într-un alt interviu, ea a explicat că nu se simte confortabil în atenția publică.

„Îmi place că oamenii îmi citesc cărțile”, a spus ea. „Dar lumina reflectoarelor asupra mea, personal, este dificilă... Nu este vorba doar despre intimitate, ci și despre anxietate socială”, a explicat ea, adăugând că succesul i-a amplificat temerile.

Sara Cohen a declarat că a dorit să își păstreze identitatea secretă până când își va reduce activitatea ca medic.

„Scopul meu a fost să păstrez acest secret până când voi fi pregătită să mă retrag din activitatea de medic, astfel încât colegii mei să nu afle brusc și să îmi afecteze munca”, a declarat ea pentru USA Today.

Ulterior, a redus treptat programul, ajungând să lucreze doar ocazional. „Dar m-am retras din mare parte din activitate. Lucrez doar o dată sau de două ori pe lună.”

Ea a explicat că gestionarea ambelor cariere devenise dificilă. „Mi-am dat seama că eram complet copleșită încercând să le fac pe ambele.”

Autoarea a afirmat că păstrarea secretului devenise din ce în ce mai dificilă, după ce a fost recunoscută de un coleg.

„Unul dintre colegii mei de la spital m-a recunoscut recent într-o fotografie cu Freida și le-a spus tuturor, așa că secretul a fost dezvăluit. Dar au fost foarte respectuoși și nu au postat nimic despre mine pe rețelele sociale, iar eu am încercat să le răsplătesc discreția printr-o sesiune de autografe la locul de muncă.”

Chiar dacă și-a dezvăluit identitatea reală, autoarea a transmis că își dorește ca cititorii să continue să o cunoască sub pseudonimul Freida McFadden.

„Chiar dacă nu mi-am dezvăluit numele real până acum, simt că le-am arătat mereu cine sunt cu adevărat și tot ce le-am spus a fost adevărat”, a spus ea.