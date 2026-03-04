Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație

International

Mirela Elena Buzica a obținut titlul de doctor „magna cum laude" în Educație.
Mirela Ileana Buzica a plecat din România fără să știe spaniolă, a lucrat ca menajeră și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație la Universitatea din Almeria. Publicația La Voz de Almeria a prezentat, în detaliu, povestea conaționalei noastre.

În 2004, Mirela Ileana Buzica a ajuns în Spania după un drum de trei zile cu autobuzul din România. Planul inițial era doar o scurtă vizită la rudele sale, dar clima blândă din Almeria și atmosfera locală au determinat-o să rămână. Avea 23 de ani, diploma de Bacalaureat și nu știa nicio vorbă de spaniolă. Permisul de ședere era valabil doar trei luni și viitorul părea incert.

Veneam de la -22°C și aici erau 20°C. Clima din Almería m-a impresionat foarte mult”, își amintește ea. Familia nu i-a înțeles decizia. „Mama mi-a spus: «Cât m-am străduit să aveți un loc de muncă bun și să trăiți bine!»”, povestește Mirela.

Primele locuri de muncă și învățarea limbii. Ulterior, Mirela obținut titlul de doctor „magna cum laude”

Inițial, Mirela a lucrat în curățenie și în îngrijirea persoanelor vârstnice, activități complet noi pentru ea. „Nu făcusem niciodată asta. În România lucram într-un birou”, spune ea.

Dorind să se integreze, a început să învețe spaniola singură, folosind dicționare și manuale pentru școala primară împrumutate de la o profesoară. Programul era intens. Dimineața lucra, după-amiaza și noaptea studia. „Lucram și studiam. Nu făceam nimic altceva”, își amintește Mirela.

Drumul spre universitate

În 2009 a început procesul de echivalare a studiilor. A trebuit să repete clasa a XII-a, pentru că nu susținuse examenul de admitere în România. După promovare, a ales să studieze Educație Preșcolară, inspirată de jocurile din copilărie în care se prefăcea profesoară.

Fiind exclusă de la universitățile de stat, a urmat cursuri la distanță, plătindu-le din salariul de menajeră. După absolvire, a obținut primul loc de muncă ca educatoare. „M-am simțit împlinită. Era ceva ce îmi propusesem și reușisem”, spune ea.

Studii superioare și doctorat

Mirela s-a înscris apoi la specializarea Educație Socială la Universitatea din Almeria. Programul ei era epuizant. Lucra între 9:00 și 17:00, iar acasă continua studiul. Lipsa timpului pentru cursuri a fost compensată de profesorii care îi trimiteau teme suplimentare.

Erau zile în care, epuizată, mă întrebam: «Pentru ce fac asta?» Răspunsul venea mereu: «Când îmi propun ceva și îmi doresc cu adevărat, trebuie să reușesc până la urmă»”, povestește ea. A fost delegată de clasă și a obținut calificative maxime, iar profesorul Luis Ortiz a încurajat-o să înceapă cercetarea academică.

Pentru doctorat existau doar 60 de locuri, iar Mirela credea că nu are nicio șansă. Nota ei de admitere, 9,5, a făcut diferența. „Îmi spuneau: «Tu unde crezi că te duci? Dacă vii din România, ce ai tu de spus într-un doctorat?» Am învățat că cel mai important lucru este să crezi în tine, dincolo de zgomotul din jur”, explică ea.

Timp de trei ani, a lucrat la o teză despre educația incluzivă. „Ca să scrii o carte de 300 de pagini, trebuie să citești 30.000. O teză de doctorat înseamnă să aduci cunoaștere societății. Eu nu voiam doar un titlu, voiam să fiu utilă”, spune Mirela.

Într-un final a venit și răsplata: titlul de doctor „magna cum laude” în Educație

Primul an petrecut în Spania a fost marcat de tragedie: tatăl ei s-a sinucis. Durerea nu a făcut-o să renunțe, ci a întărit determinarea de a finaliza teza. După ani de muncă și studiu, Mirela Ileana Buzica a obținut titlul de doctormagna cum laude” în Educație, fiind prima persoană din familia ei care a atins această performanță.

Și tu, ce o să faci acolo?”, întreba mama ei când Mirela a decis să rămână în Spania. Astăzi, răspunsul ei este clar.

