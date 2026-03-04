Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație

Mirela Ileana Buzica a plecat din România fără să știe spaniolă, a lucrat ca menajeră și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație la Universitatea din Almeria. Publicația La Voz de Almeria a prezentat, în detaliu, povestea conaționalei noastre.

În 2004, Mirela Ileana Buzica a ajuns în Spania după un drum de trei zile cu autobuzul din România. Planul inițial era doar o scurtă vizită la rudele sale, dar clima blândă din Almeria și atmosfera locală au determinat-o să rămână. Avea 23 de ani, diploma de Bacalaureat și nu știa nicio vorbă de spaniolă. Permisul de ședere era valabil doar trei luni și viitorul părea incert.

„Veneam de la -22°C și aici erau 20°C. Clima din Almería m-a impresionat foarte mult”, își amintește ea. Familia nu i-a înțeles decizia. „Mama mi-a spus: «Cât m-am străduit să aveți un loc de muncă bun și să trăiți bine!»”, povestește Mirela.

Inițial, Mirela a lucrat în curățenie și în îngrijirea persoanelor vârstnice, activități complet noi pentru ea. „Nu făcusem niciodată asta. În România lucram într-un birou”, spune ea.

Dorind să se integreze, a început să învețe spaniola singură, folosind dicționare și manuale pentru școala primară împrumutate de la o profesoară. Programul era intens. Dimineața lucra, după-amiaza și noaptea studia. „Lucram și studiam. Nu făceam nimic altceva”, își amintește Mirela.

În 2009 a început procesul de echivalare a studiilor. A trebuit să repete clasa a XII-a, pentru că nu susținuse examenul de admitere în România. După promovare, a ales să studieze Educație Preșcolară, inspirată de jocurile din copilărie în care se prefăcea profesoară.

Fiind exclusă de la universitățile de stat, a urmat cursuri la distanță, plătindu-le din salariul de menajeră. După absolvire, a obținut primul loc de muncă ca educatoare. „M-am simțit împlinită. Era ceva ce îmi propusesem și reușisem”, spune ea.

Mirela s-a înscris apoi la specializarea Educație Socială la Universitatea din Almeria. Programul ei era epuizant. Lucra între 9:00 și 17:00, iar acasă continua studiul. Lipsa timpului pentru cursuri a fost compensată de profesorii care îi trimiteau teme suplimentare.

„Erau zile în care, epuizată, mă întrebam: «Pentru ce fac asta?» Răspunsul venea mereu: «Când îmi propun ceva și îmi doresc cu adevărat, trebuie să reușesc până la urmă»”, povestește ea. A fost delegată de clasă și a obținut calificative maxime, iar profesorul Luis Ortiz a încurajat-o să înceapă cercetarea academică.

Pentru doctorat existau doar 60 de locuri, iar Mirela credea că nu are nicio șansă. Nota ei de admitere, 9,5, a făcut diferența. „Îmi spuneau: «Tu unde crezi că te duci? Dacă vii din România, ce ai tu de spus într-un doctorat?» Am învățat că cel mai important lucru este să crezi în tine, dincolo de zgomotul din jur”, explică ea.

Timp de trei ani, a lucrat la o teză despre educația incluzivă. „Ca să scrii o carte de 300 de pagini, trebuie să citești 30.000. O teză de doctorat înseamnă să aduci cunoaștere societății. Eu nu voiam doar un titlu, voiam să fiu utilă”, spune Mirela.

Primul an petrecut în Spania a fost marcat de tragedie: tatăl ei s-a sinucis. Durerea nu a făcut-o să renunțe, ci a întărit determinarea de a finaliza teza. După ani de muncă și studiu, Mirela Ileana Buzica a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație, fiind prima persoană din familia ei care a atins această performanță.

„Și tu, ce o să faci acolo?”, întreba mama ei când Mirela a decis să rămână în Spania. Astăzi, răspunsul ei este clar.