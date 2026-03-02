Cine a fost, de fapt, William Shakespeare. Misterul care încă bântuie literatura mondială

William Shakespeare este considerat de secole cel mai mare dramaturg și poet al literaturii engleze. Numele său este sinonim cu capodopere precum Hamlet, Romeo și Julieta sau Macbeth, opere ce au definit teatrul modern și au influențat literatura universală, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, identitatea reală a lui Shakespeare a fost subiectul unei controverse ce a captivat istoricii timp de mai bine de un secol. Una dintre cele mai populare teorii susține că adevăratul autor al operelor ar fi fost, de fapt, Edward de Vere, al 17-lea conte de Oxford.

Shakespeare s-a născut în 1564, la Stratford-upon-Avon, fiu al unui comerciant prosper, John Shakespeare, și al lui Mary Arden. Documentele istorice confirmă că a locuit în acest oraș și că a fost căsătorit cu Anne Hathaway, cu care a avut trei copii.

Dincolo de aceste detalii, însă, informațiile despre viața sa sunt extrem de limitate. Mulți cercetători subliniază că lipsa de dovezi concrete legate de educația sa, călătoriile sale și accesul la cultura înaltă ridică întrebări despre cine a scris cu adevărat operele atribuite lui.

Teoria Oxford, una dintre cele mai discutate, sugerează că Edward de Vere, nobil englez și poet recunoscut în epoca Elisabetană, ar fi fost adevăratul autor al pieselor. De Vere avea o educație superioară, cunoștințe profunde de latină și franceză, experiențe politice internaționale și legături cu curtea regală — elemente ce se regăsesc în operele lui „Shakespeare”.

Susținătorii acestei teorii au considerat că Stratford-ul nu ar fi putut oferi mediul intelectual necesar pentru a produce o literatură de o asemenea complexitate.

Edward de Vere s-a născut în 1550 și a moștenit titlul de conte de Oxford după moartea tatălui său. Cariera sa în curtea Elisabetei I și implicarea în politică, precum și familiaritatea cu viața aristocratică europeană, se regăsesc în detalii fine din piesele atribuite lui Shakespeare, cum ar fi scenele de curte, intrigile politice și portretele realiste ale aristocraților.

Mai mult, unele dintre referințele geografice și culturale din operele shakespeariene corespund cu călătoriile și experiențele lui de Vere.

Criticii acestei teorii subliniază însă că nu există dovezi directe care să lege de Vere de scrierea pieselor. Documentele contemporane îl menționează pe Shakespeare din Stratford ca actor și dramaturg activ în Londra începând cu anii 1590, iar numele său apare pe publicațiile tipărite.

Totuși, susținătorii teoriei Oxford interpretă aceste dovezi ca fiind un fel de „front” pentru a proteja identitatea aristocrată a adevăratului autor. În această versiune, Shakespeare ar fi fost un „om de fațadă”, al cărui nume a fost folosit pentru a publica operele scrise de de Vere.

De asemenea, mulți cercetători evidențiază o serie de coduri, anagrame și aluzii ascunse în scrieri și în corespondența epocii care ar indica originea aristocratică a autorului. De exemplu, unele scrisori către contemporani, precum Ben Jonson, par să sugereze că autorul cunoștea viața de curte într-un mod care depășea experiența unui simplu cetățean.

Controversa a influențat nu doar studiile literare, ci și cultura populară. Filme, documentare și romane au explorat ipoteza că Edward de Vere a fost mintea creativă din spatele operei lui Shakespeare. În același timp, această dezbatere ridică întrebări despre ce înseamnă autorul unei opere literare și cum poate fi separată personalitatea publică de creația artistică.

Fără îndoială, misterul identității lui Shakespeare rămâne unul dintre cele mai fascinante enigme ale literaturii. Indiferent dacă William Shakespeare din Stratford a fost sau nu Edward de Vere, operele sale continuă să inspire și să emoționeze generații întregi, demonstrând că geniul literar poate fi mai important decât identitatea autorului.