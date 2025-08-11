Monden Are loc nunta deceniului, între Cristiano Ronaldo și Georgina. Imaginea a devenit virală în câteva secunde







După mai bine de nouă ani de relație, Cristiano Ronaldo a cerut-o pe Georgina în căsătorie luni. Georgina, în vârstă de 31 de ani, a anunțat vestea pe Instagram, publicând o fotografie în care își arată inelul de logodnă, potrivit The Sun.

Cei doi formează un cuplu de peste nouă ani, iar vestea logodnei a fost făcută publică de Georgina printr-o fotografie în care își arată inelul impunător pe degetul inelar, ținând mâna peste cea a lui Ronaldo.

Modelul a scris la fotografia publicată: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”.

În aprilie, Georgina a alimentat speculațiile privind o posibilă logodnă după ce a postat o imagine în care purta un alt inel pe deget.

De asemenea, în decembrie anul trecut, în timp ce participa la Globe Soccer Awards 2024 din Dubai, Ronaldo a stârnit discuții spunând: „Este o mare plăcere să câștig acest trofeu. Fiul meu cel mare este aici, soția mea (Georgina) este aici”.

Întrebat anterior de ce nu s-a căsătorit încă cu partenera sa de lungă durată, Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a spus: „Îi spun mereu: Când va veni momentul potrivit. Ca în toate aspectele vieții noastre, iar ea știe la ce mă refer”.

„Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”, a adăugat spotivul.

Georgina a povestit că prietenii îi fac adesea glume despre nuntă, întrebând-o: „Când are loc?”. „De când a apărut piesa «The Ring Or When» a lui Jennifer Lopez, au început să mi-o cânte. Ei bine, asta nu depinde de mine”, a mai spus aceasta.

Georgina s-a implicat și în creșterea celorlalți trei copii ai lui Ronaldo: Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, Mateo și Eva Maria, amândoi de opt ani.

Cei doi s-au cunoscut în 2016, când Georgina lucra la un magazin Gucci din Madrid. Influencerul își amintește că, în ziua primei întâlniri, a plecat din magazin cu trei ore mai târziu decât trebuia. În momentul în care se pregătea să iasă, Cristiano a intrat alături de fiul său cel mare și câțiva prieteni. „Să spunem doar că aveam fluturi în stomac”, a dezvăluit Georgina.