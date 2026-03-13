Luka Doncic a confirmat despărțirea de logodnica sa, Anamaria Goltes: A fost o decizie grea 

Luka Dončić. Sursa foto: Instagram/Luka Dončić
Starul echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, a confirmat că logodna cu Anamaria Goltes s-a încheiat, din cauza unor neînțelegeri legate de situația copiilor lor. Potrivit unor zvonuri apărute în spațiul public, citate de bollywoodshaadis.com, despărțirea ar fi fost provocată, de fapt, de infidelitatea sportivului.

Despărțirea, confirmată de Luka Doncic

Starul echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, a confirmat recent despărțirea. „Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și am făcut tot ce am putut pentru ca ele să fie alături de mine în Statele Unite în timpul sezonului. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil, iar recent am luat decizia grea de a încheia logodna”, a spus sportivul.

Dončić a explicat, de asemenea, că prioritatea sa rămâne bunăstarea copiilor: „Tot ceea ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu pentru a fi alături de ele și pentru a le oferi cea mai bună viață posibilă”.

La ce sumă ar putea ajunge pensia alimentară

Potrivit TMZ Sports, Anamaria Goltes a depus între timp o cerere în instanță pentru stabilirea pensiei alimentare pentru cei doi copii minori. Un judecător urmează să stabilească suma, care ar putea ajunge la zeci de milioane de dolari, în condițiile în care baschetbalistul din NBA și-a prelungit recent contractul cu Los Angeles Lakers pe încă trei ani, pentru 165 de milioane de dolari.

Unde te poate ajuta ChatGPT și unde este mai bine să nu te bazezi pe AI
Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 
Anamaria Goltes. Sursa foto: Instagram/Anamaria Goltes

Luka Dončić și Anamaria Goltes au format un cuplu din 2016, iar sportivul a cerut-o în căsătorie în iulie 2023. Cei doi au împreună două fiice, Gabriela, născută în noiembrie 2023, și Olivia, care a venit pe lume în decembrie 2025.

Despărțirea ar fi fost provocată de o presupusă relație extraconjugală a lui Doncic

Presa internațională a scris că despărțirea dintre Luka Dončić și Anamaria Goltes ar fi fost provocată de o presupusă relație extraconjugală a sportivului cu o cântăreață din Serbia. Este vorba despre Andela Ignjatovic (24 de ani), cunoscută sub numele „Breskvica”.

„Am fost foarte șocată de titlu. Nu-mi pasă, i-au plăcut niște poze așa că oamenii au sărit, înțeleg asta, dar asta... Titlul „Breskvica e de vină pentru divorț!” m-a șocat. Mă leagă de toată lumea, cred că asta e. Acesta este al doilea jucător de baschet pentru mine, primul a fost Bogdanovic. La naiba! Îmi place că ne batem joc unii de alții aici... Sper că vor ști pentru că a devenit deja prea mult, de când am văzut câți oameni... Nimic din toate astea nu e adevărat”, a spus vedeta.

23:57 - Unde te poate ajuta ChatGPT și unde este mai bine să nu te bazezi pe AI
23:52 - Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 
23:45 - Istoria poate fi rescrisă după ultima descoperire făcută în Brazilia. Cum arăta lumea pe vremea dinozaurilor
23:33 - Care sunt cele mai bune metode de a te lăsa de fumat
23:30 - Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
23:27 - Lionel Messi și Erling Haaland, colegi de echipă la Barcelona. Planuri ambițioase pentru Victor Font

Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră
