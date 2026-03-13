Luka Doncic a confirmat despărțirea de logodnica sa, Anamaria Goltes: A fost o decizie grea 

Starul echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, a confirmat că logodna cu Anamaria Goltes s-a încheiat, din cauza unor neînțelegeri legate de situația copiilor lor. Potrivit unor zvonuri apărute în spațiul public, citate de bollywoodshaadis.com, despărțirea ar fi fost provocată, de fapt, de infidelitatea sportivului.

Starul echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, a confirmat recent despărțirea. „Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și am făcut tot ce am putut pentru ca ele să fie alături de mine în Statele Unite în timpul sezonului. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil, iar recent am luat decizia grea de a încheia logodna”, a spus sportivul.

Dončić a explicat, de asemenea, că prioritatea sa rămâne bunăstarea copiilor: „Tot ceea ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu pentru a fi alături de ele și pentru a le oferi cea mai bună viață posibilă”.

Potrivit TMZ Sports, Anamaria Goltes a depus între timp o cerere în instanță pentru stabilirea pensiei alimentare pentru cei doi copii minori. Un judecător urmează să stabilească suma, care ar putea ajunge la zeci de milioane de dolari, în condițiile în care baschetbalistul din NBA și-a prelungit recent contractul cu Los Angeles Lakers pe încă trei ani, pentru 165 de milioane de dolari.

Luka Dončić și Anamaria Goltes au format un cuplu din 2016, iar sportivul a cerut-o în căsătorie în iulie 2023. Cei doi au împreună două fiice, Gabriela, născută în noiembrie 2023, și Olivia, care a venit pe lume în decembrie 2025.

Presa internațională a scris că despărțirea dintre Luka Dončić și Anamaria Goltes ar fi fost provocată de o presupusă relație extraconjugală a sportivului cu o cântăreață din Serbia. Este vorba despre Andela Ignjatovic (24 de ani), cunoscută sub numele „Breskvica”.