Cristi Tănase a divorțat de soția sa, Adina Maria: Certuri sunt peste tot

Cristi Tănase a divorțat de soția sa, Adina Maria: Certuri sunt peste tot
Cristi Tănase, fost jucător la FC Argeș și FCSB, a divorțat de Adina Maria, femeia cu care s-a căsătorit în octombrie 2023. „Ne-am despărțit în relații amicale”, a explicat acesta, potrivit spynews.ro.

Cristi Tănase și Adina Maria au divorțat

Cristi Tănase și Adina Maria au decis să divorțeze din vara anului 2024, la scurt timp după căsătorie, iar instanța a pronunțat acum hotărârea în acest caz. Sportivul în vârstă de 39 de ani a făcut primele declarații despre divorț și a spus că despărțirea a avut loc în „relații amicale”.

„Ne-am despărțit în relații amicale. Certuri sunt peste tot, pentru că s-au întâmplat și certuri sunt și or să existe oriunde, în orice familie sau în orice cuplu”, a explicat acesta, potrivit spynews.ro, după pronunțarea divorțului.

Pensia alimentară, stabilită de comun acord

Cristi Tănase și Adina Maria au împreună o fetiță. Întrebat despre pensia alimentară, care ar fi în valoare de 2.500 de lei potrivit sursei menționate anterior, fostul fotbalist a spus că suma a fost stabilită de comun acord.

„Am fost de acord. Nu a fost o sumă impusă, a fost de comun acord. Cine să-mi impună? Impune cineva, cuiva în viață ceva? Nu există așa ceva”, a explicat acesta.

Cei doi s-ar fi împăcat anul trecut

În decembrie anul trecut, Adina Maria a anunțat că s-a împăcat cu fostul fotbalist. Ea a spus că cel mai important lucru este binele fetei pe care o are cu Cristi Tănase.

„Am fost la războaie grele, cu durere, cu orgoliul, cu trecutul și am înțeles un singur lucru: fericirea lui Celine este mai importantă decât orice rană dintre noi. Pentru liniștea ei, pentru copilăria ei petrecem timp împreună. Fiecare dintre noi are viața lui. În viața personală, fiecare alege ce vrea, cum vrea, când vrea, dar când vine vorba de Celine, alegerea noastră este una singură: ea”, afirma aceasta.

Acum, însă, cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate.

