Gabi Torje se pregătește de retragere. Ce plănuiește să facă fotbalistul

Gabi Torje se pregătește de retragere. Ce plănuiește să facă fotbalistulGabi Torje. Sursa foto: Facebook
Gabi Torje a povestit la un podcast faptul că nu exclude varianta să se lase de fotbal. Ba chiar a studiat profund problema și se pregătește pentru acest lucru.

Gabi Torje și-a găsit pasiunea și face analiză pe text

Fostul internațional este din ce în ce mai aproape de retragere. Doar că în acest moment face o analiză aprofundată a ideilor care nu îi dau pace. ”Ideile le am puse și în cap. Le-am pus și pe hârtie. Că atunci ele trec prin trei filtre. Ideea respectivă o scrii o vezi, mâna respectivă sunt trei filtre. Eu scriu urât, Drept urmare dacă scriu de mână trebuie să țin minte ce am scris că apoi nu mai înțeleg. Scriu urât, dar scriu corect”, a spus Torje.

Gabriel Torje

Gabriel Torje, în perioada când era fotbalist. Sursa foto: arhivă EVZ

Gabi Torje se consideră un fotbalist bun, dar scump

Pe de altă parte acesta a explicat că nici ofertele nu mai sunt ce-au fost. ”Am fost un fotbalist foarte bun. Oferte nu știu dacă vor mai apărea pentru că sunt un jucător scump pentru anumite echipe.

Pentru anumite echipe sunt un jucător bătrân. Eu mi-am vândut destul de scump pielea și nu am putut să mă duc oriunde dacă nu-mi face plăcere. Prefer să merg la o echipă cu venituri mai mici, dar să fie cu plăcere”, a explicat sportivul.

Se pregătește de școala de antrenori

De altfel, acesta a mai povestit că se apucă din nou de școală. ”Cu viața de sportiv sunt pe final, pentru viața de zi cu zi acum începe viața mea de om. Am avut o chestie de genu, vara trecută în care nu știam dacă să mai jpc să nu mai joc, eram între decizii. E greu pentru că te trezești dimineața și felul tău principal de mâncare este antrenamentul.

Deci e clar că nu prea ai relații interumane. Simt că e aproape să trec la o viață normală. Am foarte multe proiecte pe plan personal și extra și legat de fotbal. Mă gândesc să văd cum să fac antrenamente cu copiii și juniori. Vreau să fac școala de antrenori. Dar poate nu o să fiu antrenor. Pentru că poate rămâi numai cu diploma respectivă”, a încheiat el.

