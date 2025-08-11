Social

Boom de căsătorii și nașteri, divorțurile în picaj. Viața în România, în cifre

Boom de căsătorii și nașteri, divorțurile în picaj. Viața în România, în cifreCăsătorie. Sursa foto: pixabay.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Datele INS arată că, în luna iunie, s-au născut 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin şi 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6%.

”În iunie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 11.758 copii, în creştere cu 877 (+8,1%) faţă de luna mai 2025. Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin şi 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 107 decese faţă de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6% (-1,9% persoane de sex masculin şi +0,8% persoane de sex feminin).

Numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub 1 an în luna iunie 2025 a fost de 54, în scădere cu 17 faţă de luna mai 2025. Sporul natural s-a menţinut negativ (-6.916) în luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii”, arată datele INS.

Mai multe căsătorii, mai puține divorțuri

În luna iunie 2025, 41,7% (7.792 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 26,9% (5.029 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 16,8%, reprezentând 3.142 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (63 decese), 5-19 ani (63 decese) şi 20-29 ani (78 decese).

„Sindromul lunii august”. De ce ne simțim epuizați chiar și în vacanță
„Sindromul lunii august”. De ce ne simțim epuizați chiar și în vacanță
Vestea primită de Traian Băsescu. Iohannis mai așteaptă
Vestea primită de Traian Băsescu. Iohannis mai așteaptă

În luna iunie 2025, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.628căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.172 în luna iunie 2025.

Comparație. Luna iunie 2025 faţă de luna iunie 2024

bebeluș, refugiați

Sursa foto: Pixabay

Numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii înregistrat în luna iunie 2025 a fost mai mic cu 223 (-1,9%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2024. Numărul certificatelor de deces înregistrat în luna iunie 2025 a scăzut cu 166 (-0,9%) faţă de luna iunie 2024, iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 31 mai mic în luna iunie 2025 decât aceeaşi lună din anul 2024.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2025 (-6916 persoane) cât şi în luna iunie 2024 (-6.859 persoane). În luna iunie 2025, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.175 persoane (4.662 persoane de sex masculin şi 4513 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.499 persoane (4.972 persoane de sex masculin şi 4.527 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -3,5% în mediul urban (-6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi -0,6% în cazul persoanelor de sex feminin) şi a crescut cu +1,7% în mediul rural (+1,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,6% în cazul persoanelor de sex feminin).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:17 - Un nou concept istoriografic - Complexul Înaltei Porți
11:13 - Delia, aspru criticată după Untold: Nu mai are voce, a îmbătrânit
11:00 - Boom de căsătorii și nașteri, divorțurile în picaj. Viața în România, în cifre
10:49 - „Sindromul lunii august”. De ce ne simțim epuizați chiar și în vacanță
10:29 - Cum poți verifica dacă o cazare este sau nu reală. Un turist pățit dezvăluie totul
10:24 - Subiecte Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Provocare pentru candidați. Update

Proiecte speciale