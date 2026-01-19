Senegal cucerește Cupa Africii pe Națiuni în fața Marocului după proteste, penalty ratat și gol decisiv în prelungiri

Finala Cupei Africii pe Națiuni, considerată până în ultimele minute drept una dintre cele mai lipsite de suspans din istorie, s-a transformat brusc într-un spectacol haotic. Senegal a câștigat trofeul în fața Maroc, însă rezultatul final a fost aproape eclipsat de evenimentele fără precedent din finalul meciului: un protest colectiv, un penalty ratat în stil Panenka și un gol spectaculos marcat de Pape Gueye, potrivit The Guardian.

La două minute după intrarea în injury time, Abdoulaye Seck a fost sancționat pentru un contact ușor cu Achraf Hakimi, chiar în momentul în care acesta trimitea mingea în bară. Ismaïla Sarr a reluat în plasă, însă arbitrul fluierase deja. Câteva minute mai târziu, după intervenția VAR, Adam Masina a fost penalizat pentru un fault asupra lui Brahim Díaz la un corner defensiv.

Această a doua decizie a declanșat furia jucătorilor senegalezi, convinși că sunt nedreptățiți. Majoritatea au părăsit terenul în semn de protest. Sadio Mané a părut reticent să se alăture gestului, iar în cele din urmă chiar el a alergat spre vestiare pentru a-și convinge colegii să revină pe gazon, ajutat de apariția neașteptată a veteranului antrenor Claude Le Roy, care a intervenit ca mediator.

Între acordarea penalty-ului și executarea lui au trecut aproximativ 15 minute. Brahim Díaz, unul dintre cei mai constanți jucători ai turneului, a avut șansa de a aduce trofeul Marocului după o pauză de jumătate de secol. Sub presiunea momentului, a încercat o execuție Panenka, însă Édouard Mendy a rămas pe loc și a prins mingea fără emoții.

În tribune s-a instalat nebunia: panouri publicitare s-au prăbușit în zona suporterilor senegalezi, iar forțele de ordine au intervenit masiv, cu peste 100 de polițiști mobilizați pentru a restabili calmul.

Un meci echilibrat, în care cele două echipe se anihilaseră reciproc, s-a rupt definitiv în prelungiri. La patru minute după reluare, Neil El Aynaoui a pierdut mingea la mijlocul terenului, balonul a ajuns la Pape Gueye, care a pornit în forță și a trimis un șut imparabil în vinclu. Reușita a fost cu atât mai spectaculoasă cu cât a venit într-un context complet ieșit din comun.

Comportamentul Senegalului va avea, cel mai probabil, consecințe disciplinare. Se anticipează sancțiuni pentru selecționerul Pape Thiaw și posibil pentru unii jucători. Totuși, tensiunile nu au apărut din neant. Senegal protestase anterior din cauza problemelor de securitate la sosirea în Rabat, a numărului redus de bilete primite într-un stadion de aproape 70.000 de locuri, a schimbării hotelului și a condițiilor de antrenament de la complexul Mohammed VI din Salé, pe care le considerau nepotrivite.

Nemulțumirile legate de arbitraj planau deja asupra competiției, mai ales după ce și alte echipe, precum Camerun și Nigeria, acuzaseră avantaje acordate Marocului. În acest context tensionat, arbitrul finalei, Jean-Jacques Ngambo din RD Congo, a fost confirmat oficial abia sâmbătă seara.

Fundașul dreapta Krépin Diatta a fost declarat indisponibil în ultimul moment, iar apărarea a fost formată în mare parte din jucători foarte tineri. În plus, echipa nu i-a avut pe căpitanul Kalidou Koulibaly și pe Habib Diarra, suspendați.

Meciul a fost unul de uzură. Senegal a controlat mai bine prima repriză, iar Maroc a forțat după pauză, ratând câteva ocazii uriașe. Prelungirile au adus un asediu marocan, cu bare, intervenții salvatoare și ratări de ambele părți, inclusiv o ocazie incredibilă irosită de Cherif Ndiaye din câțiva metri.

În cele din urmă, Senegal a rezistat și a scris istorie, câștigând a doua Cupă a Africii pe Națiuni, chiar pe teren marocan, în ciuda unui penalty acordat adversarilor în minutul 98. Vor exista urmări pentru protestul de pe teren, însă palmaresul va consemna un lucru simplu: Senegal este campioana Africii. Iar uneori, așa cum demonstrează această finală, fotbalul nu are nicio obligație să fie logic.