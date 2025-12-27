Cupa Africii, lovită de escroci și bișnițari. Meciuri jucate în fața unor tribune goale

Escrocii și bișnițarii au perturbat Cupa Africii pe Națiuni, potrivit Le Figaro. Numeroase partide de fotbal din cea mai importantă competiție africană au fost jucate în fața unor tribune goale.

De la începutul competiției, mai multe meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni (CAN 2025) s-au jucat în fața unor tribune aproape goale. Fanii par să lipsească în ciuda importanței partidelor.

Competiția care se desfășoară în Maroc nu reușește să atragă suporteri. În mod ciudat, tribunele au rămas aproape goale chiar și atunci când unele meciuri au fost anunțate ca fiind sold-out.

Distribuția biletelor pentru meciurile de la CAN 2025 este afectată de piața neagră. Pe rețelele de socializare, grupurile dedicate vânzării și schimbului de bilete au mii de membri, deși CAF a limitat achizițiile la patru bilete de persoană și a interzis revânzarea în afara canalelor autorizate.

Unii bișnițari au reușit să cumpere numeroase bilete prin intermediari și le revând la prețuri exorbitante de câteva mii de dirhami, echivalentul a sute de euro. Aceasta situație i-a îndepărtat pe suporteri și a monopolizat piața biletelor. Chiar și cu biletul dorit în posesia lor, suporterilor nu li se garantează accesul pe stadioane. Pe parcursul competiției, au fost raportate numeroase situații în care li s-a refuzat intrarea.

Anul acesta, CAF a introdus „Fan ID”, un sistem de securitate cu număr de identificare emis de platforma YALLA, necesar pentru obținerea biletelor. Escrocii au profitat de acest mecanism, cerând documente personale pentru a copia informațiile și pentru a revinde aceleași bilete altor persoane, situația care a dus la refuzuri la intrarea pe stadioane.

Confederația Africană de Fotbal a subliniat că toate revânzările neautorizate duc la anularea biletului și pot atrage acțiuni în justiție. Mai multe arestări au fost deja efectuate pentru a combate aceste fraude.