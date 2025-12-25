Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro

Luptătorul camerunez de MMA Francis Ngannou a dezvăluit în ultimele zile că a plasat un pariu financiar semnificativ pe victoria finală a echipei naționale a Camerunului la Cupa Africii pe Națiuni 2025.

Decizia sa a atras atenția presei internaționale și a fanilor sportului, în contextul în care competiția continentală de fotbal este în plină desfășurare.

Conform declarațiilor preluate din postarea sa pe rețelele sociale, Francis Ngannou a mizat 210 milioane de franci CFA, echivalentul a aproximativ 320.000 de euro, pe victoria Camerunului în finala Cupei Africii pe Națiuni 2025.

Suma a fost făcută publică înainte ca naționala cameruneză să debuteze în faza grupelor competiției.

Pe pagina sa de Facebook, Ngannou a însoțit pariul cu un mesaj adresat tuturor echipelor participante:

„Mult succes tuturor țărilor participante la Cupa Africii pe Națiuni din 2025. Să ne oferiți o performanță palpitantă, băieți. Îmi pun toată încrederea în Leii noștri Neclintiți.”

Aceasta indică susținerea sa deschisă pentru selecționata Camerunului.

Datorită cotei de pariuri stabilite la 21, miza plasată de Ngannou ar putea genera un câștig de aproximativ 6,72 milioane de euro în cazul în care Camerunul va câștiga întregul turneu.

Această posibilitate financiară a fost menționată în mai multe publicații care au relatat despre pariul sportiv al luptătorului.

Cupa Africii pe Națiuni 2025 se desfășoară în Maroc și reunește 24 de selecționate naționale africane, Camerunul făcând parte din Grupa F, alături de Gabon, Coasta de Fildeş și Mozambic.

Naționala Camerunului și-a început deja parcursul în competiție, întâlnind Gabon în primul meci al grupei.

Competiția din acest an atrage atenția fanilor de fotbal și a specialiștilor, iar plasarea unui pariu semnificativ de către o personalitate sportivă din afara fotbalului a generat interes mediatic suplimentar.

Mai multe publicații sportive internaționale au preluat informațiile privind pariul lui Ngannou. De exemplu, articole din publicații sportive online notează că pariul ar putea aduce un câștig consistent dacă Camerunul va deveni campioană a Africii.

De asemenea, alte relatări au evidențiat faptul că Ngannou, cunoscut mai ales pentru cariera sa în MMA și box, a ales această formă de susținere pentru echipa națională, ceea ce amplifică vizibilitatea subiectului în rândul publicului larg.