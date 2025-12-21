Generalul american care a rămas în Istorie ca un cowboy justițiar

Generalul George Patton a fost unul din cei mai cunoscuți dar și controversați generali americani. A luptat contra unor inamici redutabili precum feldmareșalul Gerd von Runstedt, a avut aliați precum redutabilii eroi feldmareșalul Montgomery sau generalul american Omar Bradley.

Oficial, s-a declarat că George Patton a murit într-un accident de mașină la Mannheim, mașina militară în care se afla generalul fiind lovită de un camion american scăpat de sub control, la 9 decembrie 1945. Generalul Patton urma, peste puțin timp, să se întoarcă în Statele Unite.

Grav rănit la coloană, Patton a murit la 21 decembrie 1945, din cauza complicațiilor. S-a speculat că în spatele morții sale ar fi stat interesele sovieticilor care nu-i puteau ierta declarațiile directe antirusești și anticomuniste (generalul Patton ”uitase ” în repetate rânduri să menționeze, în declarațiile de presă, rolul sovieticilor în obținerea victoriei anti-naziste) pe care le făcea generalul, cunoscut ca luptător contra formațiunilor rebelilor mexicani conduși de Pancho Villa, când servise sub comanda generalului Pershing.

Replica sa cunoscută a fost: „Prefer să am în față o divizie germană decât o divizie franceză în spate”

Generalul George Patton era cunoscut ca un om dur și, mai înainte de toate un anticomunist convins. Sovieticii știau că vocea lui se putea face auzită la ultimele negocieri de pace, așa că eliminarea sa ar fi reprezentat un succes.

Generalul Patton pedepsea cu asprime orice dezertare sau atitudine neconformă a unui soldat. A fost dat în judecată de familia unui soldat cu nervii zdruncinați de luptele la care participase, mai ales raidurile aeriene ale Luftwaffe. Generalul l-a pălmuit în public și l-a amenințat că îl va trimite în fața Curții Marțiale

George Patton s-a născut la 11 noiembrie 1885, la San Gabriel, SUA. A adorat sportul. concurând la JO de la Stokholm din 1912, la pentatlon,ocupând locul cinci.

S-a făcut remarcat în focurile revoluției mexicane de la debutul secolului XX. A fost unul din cei mai capabili ofițeri ai generalului american Pershing, care după ce a rezolvat chestiunea mexicană, a fost trimis să lupte din 1917, în Europa, SUA intrând în război contra Germaniei și Austro-Ungariei.

Generalul George Patton a rămas în istorie ca un iubitor al marilor bătălii ale Antichității. Debarcarea din Sicilia l-a făcut celebru, gândind asemeni marilor generali antici, fie că ne gândim la Scipio Africanul sau Hannibal.În lupta contra Wehrmachtului din Podișul Ardeni, generalul Patton și-a amintit de luptele din Pădurile Teutoburgice dintre trupele romane ale generalului Varus și eroul germanilor antici Arminius.