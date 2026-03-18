Maroc a câștigat la “masa verde” Cupa Africii 2025, după finala cu scandal cu Senegal
- Răzvan Scarlat
- 18 martie 2026, 07:56
CAF a decis ca Marocul să fie campioana AFCON 2025, după ce Senegal a fost sancționată cu pierderea meciului la “masa verde” în urma unui protest din finală, relatează BBC.
Senegal pierde trofeul la masa verde după decizia CAF. Maroc e noua campioana a Africii
Confederația Africană de Fotbal (CAF) a decis anularea rezultatului finalei Cupei Africii pe Națiuni (AFCON) 2025 și acordarea trofeului selecționatei Marocului. Hotărârea vine după ce Senegal a fost considerată responsabilă pentru întreruperea jocului din finală.
Potrivit deciziei oficiale, Senegal „a pierdut meciul prin forfait”, iar scorul a fost stabilit la „3-0 în favoarea” Marocului. Astfel, Maroc devine oficial campioană continentală.
Federația din Senegal contestă verdictul
Federația de Fotbal din Senegal nu acceptă decizia și a anunțat că va face apel la Curtea de Arbitraj Sportiv. Oficialii senegalezi au calificat verdictul drept „nedrept, fără precedent și inacceptabil”.
Decizia CAF a venit după o contestație depusă de federația marocană, care a solicitat aplicarea regulamentului competiției. Reprezentanții FRMF au precizat că demersul lor nu a urmărit contestarea prestației sportive, ci respectarea regulilor. „Federația își reafirmă angajamentul de a respecta regulile, de a asigura claritate în cadrul competițional și de a menține stabilitatea în competițiile africane”, se arată în comunicatul oficial.
Finala dintre Maroc și Senegal a fost marcată de un moment tensionat în prelungiri
Meciul disputat pe 18 ianuarie s-a încheiat inițial cu victoria Senegalului, scor 1-0, după prelungiri. Partida a fost însă puternic afectată de un incident produs în minutele de final.
La scorul de 0-0, arbitrul Jean Jacques Ndala a acordat un penalty pentru Maroc în al optulea minut de prelungire. Decizia a venit după intervenția VAR, care a analizat un duel între El Hadji Malick Diouf și Brahim Díaz.
Nemulțumit, selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, și-a retras echipa de pe teren, protestând și față de anularea unui gol marcat anterior de Ismaila Sarr.
Jocul a fost reluat după o întrerupere de 17 minute
După aproximativ 17 minute, jucătorii Senegalului au revenit pe teren. Ulterior, lovitura de pedeapsă executată de Diaz a fost apărată de portarul Edouard Mendy.
Apoi, în minutul 94 al prelungirilor, Pape Gueye a înscris golul victoriei, iar Senegal a sărbătorit câștigarea trofeului.
Regulamentul competiției a stat la baza deciziei
CAF a invocat articolele 82 și 84 din regulamentul competiției. Primul prevede că o echipă care refuză să continue jocul sau părăsește terenul fără acordul arbitrului este considerată învinsă. Al doilea stabilește că meciul se pierde cu 0-3, iar echipa este eliminată.
Forul african a concluzionat că Senegal a încălcat aceste prevederi „prin comportamentul echipei sale”.
Reacții după meci și consecințe ulterioare
Selecționerul Marocului de la acel moment, Walid Regragui, a criticat gestul adversarilor și l-a numit „rușinos”, afirmând că nu „face cinste Africii”.
La rândul său, președintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „scenele urâte” într-o reacție publicată pe Instagram.
Ulterior, Pape Thiaw a admis că decizia de a scoate echipa de pe teren a fost luată „la nervi, în acel moment”.
Deși Senegal a celebrat inițial trofeul, inclusiv printr-o paradă, verdictul CAF schimbă oficial câștigătoarea competiției.
Jurnalistul Maher Mezahi a subliniat însă că impactul emoțional al finalei nu poate fi șters: „Nu putem șterge ultimele 16 minute ale acelui meci și ceea ce am văzut”.
