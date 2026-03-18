Maroc a câștigat la “masa verde” Cupa Africii 2025, după finala cu scandal cu Senegal

CAF a decis ca Marocul să fie campioana AFCON 2025, după ce Senegal a fost sancționată cu pierderea meciului la “masa verde” în urma unui protest din finală, relatează BBC.

Confederația Africană de Fotbal (CAF) a decis anularea rezultatului finalei Cupei Africii pe Națiuni (AFCON) 2025 și acordarea trofeului selecționatei Marocului. Hotărârea vine după ce Senegal a fost considerată responsabilă pentru întreruperea jocului din finală.

Potrivit deciziei oficiale, Senegal „a pierdut meciul prin forfait”, iar scorul a fost stabilit la „3-0 în favoarea” Marocului. Astfel, Maroc devine oficial campioană continentală.

Federația de Fotbal din Senegal nu acceptă decizia și a anunțat că va face apel la Curtea de Arbitraj Sportiv. Oficialii senegalezi au calificat verdictul drept „nedrept, fără precedent și inacceptabil”.

Decizia CAF a venit după o contestație depusă de federația marocană, care a solicitat aplicarea regulamentului competiției. Reprezentanții FRMF au precizat că demersul lor nu a urmărit contestarea prestației sportive, ci respectarea regulilor. „Federația își reafirmă angajamentul de a respecta regulile, de a asigura claritate în cadrul competițional și de a menține stabilitatea în competițiile africane”, se arată în comunicatul oficial.

Meciul disputat pe 18 ianuarie s-a încheiat inițial cu victoria Senegalului, scor 1-0, după prelungiri. Partida a fost însă puternic afectată de un incident produs în minutele de final.

La scorul de 0-0, arbitrul Jean Jacques Ndala a acordat un penalty pentru Maroc în al optulea minut de prelungire. Decizia a venit după intervenția VAR, care a analizat un duel între El Hadji Malick Diouf și Brahim Díaz.

Nemulțumit, selecționerul Senegalului, Pape Thiaw, și-a retras echipa de pe teren, protestând și față de anularea unui gol marcat anterior de Ismaila Sarr.

După aproximativ 17 minute, jucătorii Senegalului au revenit pe teren. Ulterior, lovitura de pedeapsă executată de Diaz a fost apărată de portarul Edouard Mendy.

Apoi, în minutul 94 al prelungirilor, Pape Gueye a înscris golul victoriei, iar Senegal a sărbătorit câștigarea trofeului.

CAF a invocat articolele 82 și 84 din regulamentul competiției. Primul prevede că o echipă care refuză să continue jocul sau părăsește terenul fără acordul arbitrului este considerată învinsă. Al doilea stabilește că meciul se pierde cu 0-3, iar echipa este eliminată.

Forul african a concluzionat că Senegal a încălcat aceste prevederi „prin comportamentul echipei sale”.

Selecționerul Marocului de la acel moment, Walid Regragui, a criticat gestul adversarilor și l-a numit „rușinos”, afirmând că nu „face cinste Africii”.

La rândul său, președintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat „scenele urâte” într-o reacție publicată pe Instagram.

Ulterior, Pape Thiaw a admis că decizia de a scoate echipa de pe teren a fost luată „la nervi, în acel moment”.

Deși Senegal a celebrat inițial trofeul, inclusiv printr-o paradă, verdictul CAF schimbă oficial câștigătoarea competiției.

Jurnalistul Maher Mezahi a subliniat însă că impactul emoțional al finalei nu poate fi șters: „Nu putem șterge ultimele 16 minute ale acelui meci și ceea ce am văzut”.