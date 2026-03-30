CAF anunță modificări de regulament după scandalul din finala Cupei Africii pe Națiuni. Decizia privind titlul Senegalului și oferit Marocului este contestată la TAS.

Confederația Africană de Fotbal a anunțat că va modifica statutul și regulamentele interne, în urma controverselor generate de finala Cupei Africii pe Națiuni disputată în ianuarie. Decizia vine într-un moment tensionat pentru forul continental, care se confruntă cu o criză de credibilitate.

Anunțul a fost făcut după reuniunea comitetului executiv desfășurată duminică, la Cairo. În aceeași zi, organizația a fost marcată și de demisia secretarului general.

Situația tensionată a apărut după ce Comisia de Apel a decis retragerea titlului câștigat de Senegal. Hotărârea a stârnit numeroase reacții critice.

Finala a avut loc la Rabat, pe 18 ianuarie. În timpul meciului, jucătorii Senegalului au părăsit terenul în semn de protest față de un penalty acordat Marocului, considerat decisiv. Ulterior, aceștia au revenit și au marcat în prelungiri, câștigând partida cu 1-0.

Cazul a fost contestat la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport. O eventuală decizie favorabilă Senegalului ar putea amplifica presiunea asupra CAF.

Președintele CAF, Patrice Motsepe, a declarat că instituția a apelat la consultanță juridică extinsă pentru a revizui cadrul de funcționare.

„CAF a solicitat consultanţă juridică extinsă de la avocaţi şi experţi de top din fotbalul african şi internaţional, pentru a se asigura că statutele şi regulamentele CAF respectă şi pun în aplicare cele mai bune practici globale din fotbal, atât pe teren, cât şi în afara lui”, a spus acesta.

Motsepe a subliniat că schimbările vizează întărirea încrederii în arbitri și în structurile disciplinare.

„Acest lucru este important pentru respectul, integritatea şi credibilitatea arbitrilor africani, a operatorilor VAR şi a Comisiei Disciplinare şi a Comisiei de Apel a CAF”, a declarat el.

Oficialul a declarat că organizația lucrează împreună cu FIFA pentru îmbunătățirea pregătirii arbitrilor și a oficialilor de meci.

„CAF colaborează cu FIFA pentru formarea continuă a arbitrilor africani, a operatorilor VAR şi a comisarilor de meci, astfel încât aceştia să fie la fel de buni ca cei mai buni din lume... CAF a înregistrat progrese semnificative în ultimii cinci ani în ceea ce priveşte implementarea celor mai bune practici de guvernanţă, etică, transparenţă şi management”, a spus președintele CAF.

Deși a anunțat reformele, Patrice Motsepe nu a oferit detalii concrete despre modificările care vor fi introduse sau despre modul în care acestea vor preveni situații similare în viitor.