Președintele CAF, primele declarații după ce Senegalului i-a fost retras titlul de campioană a Africii: Nicio țară nu va primi tratament prefernțial

Patrice Motsepe, președintele CAF, a respins acuzațiile de tratament preferențial în cazul deciziei privind finala Cupei Africii pe Națiuni 2025, după ce titlul a fost retras Senegalului și acordat Marocului.

Confederația Africană de Fotbal (Confederația Africană de Fotbal) se află în centrul unei controverse după decizia de a schimba rezultatul finalei Cupei Africii pe Națiuni 2025. Hotărârea a dus la retragerea titlului de la Senegal și acordarea acestuia Marocului, țara gazdă.

Președintele CAF, Patrice Motsepe, a respins ferm orice suspiciune de influență sau favoritism politic ori instituțional în cadrul forului continental. „Nicio ţară africană nu va primi un tratament preferenţial, avantajos sau favorabil faţă de alta”, a declarat acesta.

Motsepe a insistat asupra faptului că structurile juridice ale CAF funcționează independent, chiar și atunci când ajung la concluzii diferite în cazuri similare.

„Independenţa lor se reflectă în deciziile luate de ambele organisme. Comitetul Disciplinar al CAF, un singur organism, a luat o singură decizie. Comitetul de Apel al CAF a adoptat o poziţie complet diferită”, a spus președintele confederației.

Declarația a venit în urma divergențelor dintre Comitetul Disciplinar și Comitetul de Apel, care au emis hotărâri diferite în cazul finalei disputate.

Decizia de a modifica câștigătoarea competiției a generat reacții puternice din partea autorităților din Senegal.

Acestea au anunțat că vor cere deschiderea unei anchete internaționale privind posibile suspiciuni de corupție în structurile de conducere ale CAF.

Inițial, Comitetul Disciplinar al CAF a stabilit sancțiuni la finalul lunii ianuarie, fără a modifica rezultatul de pe teren. Ambele federații implicate au fost sancționate pentru comportament nesportiv și încălcarea principiilor fair-play-ului, fiind aplicate inclusiv amenzi de ordinul sutelor de mii de euro.

Ulterior, Comitetul de Apel al CAF a revenit asupra deciziei, la două luni după finală, și a acordat titlul Cupei Africii pe Națiuni Marocului, retrăgându-l Senegalului.

Președintele CAF a declarat că incidentul reflectă probleme mai vechi legate de încredere și percepția de imparțialitate în fotbalul african „Mi-am exprimat deja profunda dezamăgire faţă de incidentele care au avut loc în timpul finalei”, a declarat Motsepe.

Acesta a adăugat că situația evidențiază „dificultăţile persistente legate de suspiciune şi neîncredere” și a descris fenomenul ca fiind o moștenire din trecut. El a mai spus că, de la preluarea mandatului, a pus accent pe independența și corectitudinea arbitrilor și a oficialilor de meci.

Totodată, a reamintit că fiecare federație are dreptul de a face apel, inclusiv la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și a confirmat că decizia finală va fi respectată la cel mai înalt nivel.

„Mi s-a spus că Senegalul va face apel, ceea ce este foarte important. Fiecare dintre cele 54 de naţiuni africane are dreptul să facă apel şi să îşi apere interesele”, a spus acesta.