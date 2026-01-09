Iran, 2026. Proteste fără precedent la nivel național

Populația din Iran a ieșit in stradă începând cu 28 decembrie 2025, iar mișcările de protest s‑au extins rapid în întreaga țară, pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică dificilă, prăbușirea monedei naționale și scumpirea alimentelor și a bunurilor de bază.

Inițial axate pe aspecte economice, protestele au evoluat spre manifestații mai largi, cu cereri ce includ reforme politice și schimbări la nivelul conducerii țării.

Protestele au început în 28 decembrie 2025 în două piețe mari din centrul capitalei Teheran, după ce rialul iranian s‑a depreciat puternic față de dolarul american, atingând cote istorice, ceea ce a intensificat presiunile inflaționiste și a determinat scumpiri semnificative ale alimentelor și ale altor necesități zilnice.

În aceeași perioadă, guvernul a majorat prețurile la combustibil subvenționat, generând nemulțumiri în rândul populației.

În decizia sa, guvernul a apreciat că aceste măsuri economice sunt necesare pentru stabilizarea finanțelor publice, însă mulți comercianți și cetățeni au interpretat astfel de politici ca fiind un factor agravant al scăderii nivelului de trai și al creșterii costurilor.

În perioada premergătoare protestelor din decembrie 2025, mai multe rapoarte ale organizațiilor internaționale au documentat practici ale autorităților iraniene considerate încălcări sistematice ale drepturilor omului.

Potrivit unor analize ale Human Rights Watch și Amnesty International, forțele de securitate au fost implicate în arestări arbitrare ale activiștilor, jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor civile, precum și în reprimarea unor forme de exprimare publică și întruniri pașnice, în contextul unor restricții crescute privind libertatea de exprimare și libertatea de întrunire.

De asemenea, Consiliul Uniunii Europene a impus sancțiuni împotriva unor persoane și entități iraniene pentru „încălcări grave ale drepturilor omului”, inclusiv pentru detenții arbitrare și utilizarea sistemului judiciar ca instrument de represiune.

Raporturile au evidențiat, de asemenea, o rată ridicată a executărilor în Iran în anii recenți și îngrijorări cu privire la transparența proceselor judiciare, inclusiv condamnări la moarte în lipsa standardelor internaționale privind dreptul la un proces echitabil

În ziua de 29 decembrie, protestele din Teheran s‑au extins spre alte orașe din Iran. Pe măsură ce demonstrațiile s‑au intensificat, autoritățile au intervenit cu forțe de ordine care au folosit gaze lacrimogene și alte mijloace pentru a dispersa mulțimile, iar șeful Băncii Centrale, Mohammad Reza Farzin, și‑a prezentat demisia în fața presiunilor generate de situația economică și protestele în creștere.

Pe măsură ce acțiunile de protest s‑au extins în campusurile universitare, piețe comerciale și orașe din toate provinciile, autoritățile din Iran au încercat, pe de o parte, să ofere dialog, iar pe de altă parte să intensifice măsurile de control, inclusiv prin restrângerea accesului la internet și comunicare.

Protestele s‑au răspândit rapid în zeci de orașe și sute de localități din toate cele 31 de provincii ale Iranului, implicând comercianți, studenți, angajați și grupuri diverse ale populației. Potrivit unor rapoarte internaționale, demonstrațiile au atins cel puțin 111 orașe, cu peste 2.000 de arestări și zeci de decese raportate, pe fondul utilizării forței de către forțele de securitate.

Pe măsură ce protestele au evoluat, unele manifestații au adoptat aspecte politice, iar oamenii au început să emită sloganuri care reflectau nemulțumiri mai largi față de conducerea țării, nu doar cu privire la politicile economice.

Pe măsură ce protestele s‑au extins la nivel național, numeroase rapoarte din partea organizațiilor de monitorizare a drepturilor omului și a agențiilor internaționale au descris incidente în care forțele de securitate au folosit muniție reală, gaze lacrimogene și alte mijloace pentru a dispersa mulțimile în diferite orașe ale Iranului.

Conform acestor rapoarte, în mai multe locații au fost semnalate decese cauzate de folosirea forței letale, printre care și în orașe precum Teheran, Ispahan și Shiraz, precum și răniri în rândul participanților la proteste.

De asemenea, autoritățile au efectuat mii de rețineri, conform estimărilor oferite de organizații externe, iar accesul la comunicațiile mobile și la internet a fost restricționat în anumite regiuni în timpul desfășurării manifestațiilor. Astfel de rapoarte evidențiază amploarea intervențiilor de securitate în contextul protestelor.

Pe fondul intensificării manifestațiilor și al apelurilor la proteste coordonate din partea unor figuri din exil, autoritățile iraniene au impus blocaje de internet și întreruperi ale comunicațiilor telefonice internaționale, ceea ce a limitat accesul cetățenilor și al presei la detalii în timp real despre evenimentele din teren.

Aceste măsuri au fost interpretate de observatori ca fiind menite să reducă capacitatea protestatarilor de a comunica și de a organiza acțiuni de protest la scară largă, dar și să minimizeze acoperirea internațională a evenimentelor.

Reacțiile internaționale la evoluțiile din Iran au inclus apeluri la restrângerea violenței și respectarea drepturilor fundamentale. Oficialii francezi au solicitat repetat autorităților iraniene să manifeste „maximum de reținere” în gestionarea protestelor și să respecte angajamentele internaționale privind libertatea de exprimare și dreptul la adunare pașnică.

În spațiul public internațional, fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că Iranul va fi „lovit foarte tare” dacă vor fi uciși mai mulți protestatari, avertisment perceput de unii analiști ca un semnal politic privind implicarea externă în situația internă a țării.

Până la data de 9 ianuarie 2026, protestele au intrat în a doua săptămână, iar informațiile preliminare arată că mișcările de protest rămân active în multe zone ale țării, cu manifestații ce continuă să atragă participanți și să genereze confruntări cu forțele de ordine.

Rapoartele indică o intensificare a arestărilor și a eforturilor de control din partea autorităților, în timp ce unele organizații internaționale și guverne externe îndeamnă la soluționarea disputelor prin dialog și la respectarea drepturilor omului.

Datele raportate de diverse surse indică, de asemenea, creșterea numărului de persoane reținute în legătură cu protestele și îngrijorări privind modul de tratare a acestora, în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului monitorizează situația.

Mișcările de protest din Iran, inițiate ca reacție la deteriorarea situației economice și la prăbușirea monedei naționale, s‑au transformat într‑o serie de manifestații semnificative la nivel național, care reflectă tensiuni economice și sociale profunde.

Răspunsul guvernamental la aceste proteste a implicat atât măsuri de control, cât și apeluri la dialog, în timp ce comunitatea internațională urmărește evoluțiile și repetă solicitările pentru respectarea libertăților civile.