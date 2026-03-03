Avioanele militare nu fac față numărului mare de români din Orientul Mijlociu. Soluția MApN

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să acorde sprijin pentru evacuarea românilor aflați în zone de conflict din Orientul Mijlociu, însă a atras atenția că aeronavele militare nu reprezintă, în actualul context, cea mai eficientă soluție, potrivit MApN.

Oficialul a explicat că subiectul a fost analizat într-o ședință organizată la nivelul Guvernului, în care au fost evaluate opțiunile logistice disponibile și scenariile de intervenție. „S-a făcut o şedinţă de dimineaţă, la Guvern, pe subiectul ăsta. Evident că noi sprijinim, cum am sprijinit de fiecare dată, dar în momentele astea, la numerele care sunt acolo nu este foarte eficient, pentru că sunt oameni mulţi”, a afirmat Miruță.

Ministrul a detaliat și limitele tehnice ale avioanelor din dotarea Armatei, subliniind că acestea nu pot transporta un număr mare de pasageri într-o singură cursă. „Spartanul are 28 de locuri, Herculesul are vreo 50”, a precizat el, sugerând că, în cazul unei operațiuni de amploare, capacitatea este insuficientă raportat la potențialul număr de persoane care ar solicita repatrierea.

Chiar dacă, în situații speciale, numărul locurilor ar putea fi ușor suplimentat, diferența nu ar schimba semnificativ eficiența unei astfel de misiuni. Din acest motiv, ministrul Apărării consideră că alternativa mai potrivită ar fi utilizarea curselor civile.

„Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri”, a explicat el, subliniind avantajul clar al transportului comercial atunci când este nevoie de evacuarea rapidă a unui număr mare de persoane.

În paralel, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit date privind situația românilor din Emiratele Arabe Unite. Potrivit acesteia, în această țară se află aproximativ 14.000 de cetățeni români, însă doar un număr redus de cazuri sunt considerate, în prezent, urgențe majore.

Autoritățile române sunt în contact permanent cu partenerii locali, iar recomandarea transmisă de partea emirateză este ca românii să rămână temporar în spațiile de cazare unde se află, inclusiv pe parcursul zilei de marți.

Situația este monitorizată constant, iar eventualele decizii privind evacuarea vor fi luate în funcție de evoluțiile de securitate și de solicitările concrete primite din partea cetățenilor români.