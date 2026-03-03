Avioanele militare nu fac față numărului mare de români din Orientul Mijlociu. Soluția MApN
- Emma Cristescu
- 3 martie 2026, 08:54
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să acorde sprijin pentru evacuarea românilor aflați în zone de conflict din Orientul Mijlociu, însă a atras atenția că aeronavele militare nu reprezintă, în actualul context, cea mai eficientă soluție, potrivit MApN.
Miruță, despre planurile MApN
Oficialul a explicat că subiectul a fost analizat într-o ședință organizată la nivelul Guvernului, în care au fost evaluate opțiunile logistice disponibile și scenariile de intervenție. „S-a făcut o şedinţă de dimineaţă, la Guvern, pe subiectul ăsta. Evident că noi sprijinim, cum am sprijinit de fiecare dată, dar în momentele astea, la numerele care sunt acolo nu este foarte eficient, pentru că sunt oameni mulţi”, a afirmat Miruță.
Ministrul a detaliat și limitele tehnice ale avioanelor din dotarea Armatei, subliniind că acestea nu pot transporta un număr mare de pasageri într-o singură cursă. „Spartanul are 28 de locuri, Herculesul are vreo 50”, a precizat el, sugerând că, în cazul unei operațiuni de amploare, capacitatea este insuficientă raportat la potențialul număr de persoane care ar solicita repatrierea.
Avioanele militare nu sunt suficiente
Chiar dacă, în situații speciale, numărul locurilor ar putea fi ușor suplimentat, diferența nu ar schimba semnificativ eficiența unei astfel de misiuni. Din acest motiv, ministrul Apărării consideră că alternativa mai potrivită ar fi utilizarea curselor civile.
„Mult mai indicat în aceste momente este cu aeronave comerciale care au 150-200 de locuri”, a explicat el, subliniind avantajul clar al transportului comercial atunci când este nevoie de evacuarea rapidă a unui număr mare de persoane.
Câți români sunt în Orientul Mijlociu
În paralel, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit date privind situația românilor din Emiratele Arabe Unite. Potrivit acesteia, în această țară se află aproximativ 14.000 de cetățeni români, însă doar un număr redus de cazuri sunt considerate, în prezent, urgențe majore.
Autoritățile române sunt în contact permanent cu partenerii locali, iar recomandarea transmisă de partea emirateză este ca românii să rămână temporar în spațiile de cazare unde se află, inclusiv pe parcursul zilei de marți.
Situația este monitorizată constant, iar eventualele decizii privind evacuarea vor fi luate în funcție de evoluțiile de securitate și de solicitările concrete primite din partea cetățenilor români.
Din ciclul ”Tembelii cu care ne mandrim ca guverneaza mareața noastra Patrie”.
Impostorul care ocupa functia de ministru al Apărarii, useristul Radu Miruță(zis si ”Puță in cercul intim al LGBT-istilor din USR) minte cu tupeu de caruțaș bolsevic pe romani, afirmand ca ”MApN poate evacua românii din Orient, dar avioanele militare au puține locuri” si de aia s-a preferat 2 avioane TAROM care au repatriat doar 300 de romani din vreo 14 000!
In realitate insa, Fortele Aeriene Romane au 6 aeronave C‑130 Hercules (modelele B, H și H2). Fiecare poate transporta pana la 128 de pasageri! Mai au si sapte C‑27J Spartan, fiecare putând transporta pana la 53 de calatori. Si toate freaca menta la sol!
In timp ce Miruță si Țoiu se lăbăresc prin tot felul de ”celule de criza” si isi justifica habarnismul tîmp si iresponsabilitatea cretinoida fata de vietile romanilor prinsi in inclestarea din Orientul Mijlociu, celelalte state europene si-au evacuat deja cetatenii din zona.
