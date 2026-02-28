Creștere semnificativă a numărului de avioane militare la o bază folosită de SUA în Arabia Saudită

Imagini din satelit realizate în luna februarie indică o creștere a numărului de aeronave militare de sprijin staționate la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, utilizată de forțele americane, potrivit Reuters.

Datele analizate arată o intensificare a prezenței avioanelor în decurs de patru zile, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran și al discuțiilor indirecte privind programul nuclear iranian.

Potrivit imaginilor de înaltă rezoluție din 21 februarie, la baza aeriană erau vizibile cel puțin 43 de aeronave, comparativ cu 27 de aeronave observate într-o imagine din 17 februarie. Ulterior, într-o fotografie din 25 februarie, numărul a scăzut la 38.

Conform analizei realizate de William Goodhind, specialist în imagistică criminalistică din cadrul companiei Contested Ground, imaginea din 21 februarie surprindea 13 aeronave Boeing KC-135 Stratotanker și șase avioane Boeing E-3 Sentry, cunoscute sub denumirea AWACS, dintr-un total de 29 de aeronave mari cu aripi în săgeată parcate la bază.

În imaginea din 17 februarie, de rezoluție medie, au fost identificate 11 aeronave mari cu aripi în săgeată, potrivit unei evaluări Reuters.

Întrebat despre aceste evoluții, Pentagonul a declarat că „nu are nimic de furnizat” în legătură cu situația. Armata americană nu comentează, de regulă, deplasările de trupe sau echipamente.

De asemenea, biroul de presă al guvernului saudit nu a oferit imediat un răspuns solicitării de comentarii.

Arabia Saudită, aliat de lungă durată al Statelor Unite, a transmis luna trecută Iranului că nu va permite utilizarea spațiului său aerian sau a teritoriului pentru acțiuni militare împotriva Teheranului.

În același timp, Iranul a purtat joi negocieri indirecte cu Washingtonul privind programul său nuclear.

Satellite images show more aircraft at Saudi airbase used by US forces

Oman, care mediază dialogul dintre cele două părți, a anunțat că s-au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor, fără a exista însă indicii privind un posibil acord care să elimine riscul unor eventuale lovituri americane.

Ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, a declarat că părțile intenționează să reia negocierile după consultări în capitalele lor, iar discuții la nivel tehnic sunt programate să aibă loc săptămâna viitoare la Viena.

La 19 februarie, președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul trebuie să ajungă la un acord în termen de 10 până la 15 zile, avertizând că în caz contrar „se vor întâmpla lucruri foarte rele”.

Compararea imaginilor satelitare realizate la începutul lunii februarie cu cele din ianuarie arată, de asemenea, o acumulare de aeronave și echipamente militare în mai multe zone din regiune.

În paralel, imagini recente au surprins Iranul reparând și fortificând anumite obiective, inclusiv un sit militar sensibil despre care s-a relatat că ar fi fost bombardat de Israel în 2024.

Baza aeriană Prince Sultan, situată în Arabia Saudită, găzduiește forțe americane de mai multe decenii și reprezintă un punct strategic în arhitectura de securitate regională.