Legislația din domeniul securității naționale, depășită total. Mihai Fifor: Mereu s-a blocat schimbarea

Dan Andronic, Mirel Curea și Mihai Fifor au discutat, azi, la podcastul Contrapunct EVZ, difuzat de evz.ro despre subiectul siguranței naționale și cel al activității serviciilor de informații. Azi, într-un amplu articol publicat pe site, cu titlul „Anatomia trădării (I). Cum a orchestrat Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, o vastă operațiune de spionaj împotriva României în favoarea KGB-ului din Belarus”, Dan Andronic a prezentat un caz de mare impact.

O problemă semnalată de cei trei interlocutori este cea a legislației din domeniul securității naționale. Una neschimbată de la începutul anilor '90. Care e depășită, neadaptată vremurilor în care trăim și care obstrucționează activitatea serviciilor secrete.

Legat de cazul lui Alexandru Bălan, fost șef al Direcției Generale Contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS RM) și, ulterior, director adjunct al acestei instituții, Dan Andronic a remarcat. „Avantajul sau dezavantajul a fost că avea cetățenie română. A fost mult mai ușor de arestat. Leogislația e din 1991 - 1992, nu mai are legătură cu ce e acum. Trebuie să inovezi.”

Legat de acest caz foarte complex de spionaj, Bălan a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.

Mirel Curea a afirmat că SRI s-a preocupat de-a lungul timpului de primirea altor atribute, nu de schimbarea legislației. „SRI a venit cu propuneri de-a căpăta atribuții în domeniul cercetării penale. Și Parlamentul, care nu e totuși doar o adunătură de nebuni, a blocat cererile”.

Fost ministru al Apărării, Mihai Fifor a vorbit despre tentativele de schimbare a legislației, care s-au lovit de un zid invizibil. „Suntem o țară membră NATO, cu o legislație în domeniu siguranței naționale, care nu mai are nicio legătură cu ziua de azi.

Mihai Fifor: „S-a tras frâna”

Ministrul Apărării are un serviciu contrainformativ foarte serios (n.r. - Direcția Generală de Informații a Apărării - DGIA), cotat foarte bine în lumea serviciilor secrete. E și normal ca o armată membră NATO să aibă un asemenea serviciu. Te lovești de chestii învechite din lege. Ori de câte ori a venit în Parlament, undeva s-a blocat, s-a tras frâna. Niciodată, pachetul legislativ n-a avut o finalitate. S-a blocat undeva. Îți trebuie lege, îți trebuie un cadru. La o operațiune ca Bălan au colaborat mai multe servicii și instituți din afara României”, a afirmat Mihai Fifor.

 

