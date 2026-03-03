Politica

Premieră la Comrat. Rusia, condamnată pentru invazia din Ucraina

Premieră la Comrat. Rusia, condamnată pentru invazia din UcrainaSursa foto: Güllü Karanfil
Republica Moldova. Pentru prima dată în cei patru ani de la începutul războiului în Ucraina, Federaţia Rusă a fost condamnată pentru intervenţia militară.

Agresiunea Rusiei în Ucraina a fost condamnată în cadrul mitingului de duminică la Comrat, pe care cei cca 20 de participanţi l-au numit „Marşul păcii”.

Evenimentul a constituit o surpriză, luând în consideraţie faptul că găgăuzii sunt puternic influenţaţi de propaganda rusă, iar majoritatea politicienilor de la Comrat susţin direct Federaţia Rusă şi pe preşedintele Vladimir Putin.

Organizatorul evenimentului este scriitoarea de limbă găgăuză Güllü Karanfil, la care s-au alăturat persoane cu aceleași idei, cunoscute în presa regională.

Güllü Karanfil/ Sursa foto: Nokta

„Găgăuzii vor pace pentru Ucraina”

Participanţii la „Marşul păcii” au venit cu lozinci scrise în limbile găgăuză, română, ucraineană şi rusă, cu mesajele „Găgăuzii vor pace pentru Ucraina”, „Să se termine războiul” sau „Marșul Păcii”.

Organizatorii au declarat că nu este un miting politic, ci o întâlnire pentru dialog și conștientizare, fără simboluri politice, steaguri sau partide.

Adunaţi în faţa Casei de cultură din Comrat, participanţii la miting au rostit discursuri în limba găgăuză, în care au condamnat Rusia pentru războiul din Ucraina.

Participanţii la miting au declarat că există un stereotip potrivit căruia găgăuzii ar fi susținători ai Rusiei. Însă găgăuzii doresc pace și încep să înțeleagă consecințele dramatice ale conflictului asupra civililor și asupra stabilității Moldovei.

Miting anti război la Comrat: Sursa foto: Güllü Karanfil

„Aproximativ 40.000 de găgăuzi, frații noștri de sânge, locuiesc în Basarabia ucraineană. Rudele mele locuiesc în Ucraina: mătușa mea, copiii și nepoții ei. De patru ani, oamenii suferă din cauza exploziilor și a frigului. Dar, din păcate, noi, găgăuzii, abia astăzi am putut să ne întâlnim în piață și să ne exprimăm solidaritatea cu voce tare. Suntem pentru pace!”, a declarat Güllü Karanfil.

Ulterior, participanții la miting au mărșăluit pe pe principala arteră a oraşului Comrat, care până în prezent poartă numele lui Vladimir Lenin. Înarmaţi cu postere şi slogane, participanţii la „Marşul păcii” az mers până la cel mai apropiat semafor. Iar procesiunea nu a durat mai mult de cinci minute.

Miting anti-război la Comrat/ Sursa foto: Güllü Karanfil

Participanţii la „Marşul păcii”, criticaţi de politicienii şi propagandiştii pro-ruşi

Evenimentul a atras critici pe rețelele de socializare și a făcut jocul presei pro-ruse, în în special celei afiliate lui Șor. Aceştia au încercat să discrediteze însăși ideea de sprijin pro-ucrainean în Găgăuzia.

Aceştia au pus accentul pe numărul mic de participanţi, „fapt care dovedeşte că găgăuzii se opun ideilor pro-ucrainene”. Propagandiştii pro-ruşi au susținut că mitingul a fost pus în scenă și orchestrat: „au fost mai mulți reprezentanți ai presei decât participanți” și „au mers 10 metri și l-au filmat, au luat 100 de lei și au fugit”.

Güllü Karanfil a respins acuzaţiile că participanţii la miting au fost plătiţi.

