International Summitul din Alaska. Trump: Putin nu se va pune cu mine. Întâlnire crucială pentru conflictul din Ucraina







Donald Trump a declarat că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine” la întâlnirea lor programată vineri în Alaska și a reiterat că intenționează să implice președintele ucrainean Volodimir Zelenski în eventuale negocieri de pace ”foarte rapid”.

Pe măsură ce summitul se apropie, Ucraina se confruntă cu presiuni militare crescute. Autoritățile de la Kiev au ordonat joi noi evacuări ale familiilor dintr-o zonă din regiunea Donețk, estul țării, unde armata rusă a avansat rapid în ultimele zile, potrivit Reuters.

Președintele american a declarat că, dacă nu ar fi fost la conducerea SUA, Putin ”ar fi vrut să ia toată Ucraina”, dar că ”nu se va pune cu mine”. Trump a mai spus că va putea evalua în primele minute ale întâlnirii dacă aceasta va fi ”bună sau proastă” și că, în cazul unei negocieri reușite, pacea în Ucraina ar putea fi atinsă într-un viitor apropiat.

Trump a mai precizat la Fox News Radio că această întâlnire ar putea deschide calea unei discuții viitoare cu președintele ucrainean și a folosit termenul de ”give and take” pentru a descrie eventualele negocieri privind frontierele și teritoriile.

Vladimir Putin a salutat joi ”eforturile destul de energetice și sincere” ale Statelor Unite pentru a pune capăt ostilităților și a ajunge la acorduri care să satisfacă toate părțile implicate.

Președintele ucrainean nu a fost invitat la întrevederea dintre cei doi lideri. În schimb, Volodimir Zelenski a fost primit joi la Londra de premierul britanic Keir Starmer. Liderii europeni susțin Kievul și încearcă să influențeze poziția lui Donald Trump în negocierile cu Moscova.

Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la baza Elmendorf-Richardson, cu ajutorul interpreților, potrivit unui consilier diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, care a menționat că va fi abordată și cooperarea bilaterală.

Întâlnirea este programată pentru vineri, la ora 19:30 GMT (22:30, ora României), și va fi urmată de o conferință de presă comună, prima de la Helsinki în 2018.

În estul Ucrainei, trupele ucrainene se confruntă cu o înaintare rapidă a armatei ruse în regiunea Donețk. Moscova a revendicat joi cucerirea a încă două sate.

În noaptea de miercuri spre joi, Ucraina a lansat zeci de drone și a atacat o rafinărie lângă Volgograd, în sudul Rusiei, rănind trei persoane, potrivit autorităților locale.

Pozițiile oficiale rămân ireconciliabile, scrie AFP. Rusia solicită cedarea de către Ucraina a patru regiuni ocupate parțial – Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson – precum și a Crimeei anexate în 2014, renunțarea la livrări de armament și la orice aderare la NATO. Kievul consideră aceste cereri inacceptabile.

În cele trei runde de negocieri desfășurate din primăvară, ultima la Istanbul în iulie, părțile s-au înțeles doar asupra unor schimburi de prizonieri. Joi, Ucraina și Rusia au anunțat un schimb de câte 84 de prizonieri.