International Lavrov, plin de tupeu: vrea ca Rusia să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina







Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, la Moscova, că orice acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este imposibil de negociat fără implicarea Rusiei, relatează AFP.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire oficială cu omologul său iordanian, Ayman Safadi, și reprezintă una dintre cele mai directe poziționări ale Moscovei în contextul conflictului din Ucraina.

„Occidentul înțelege perfect că discutarea în mod serios a unor garanții de securitate fără Rusia este utopică. Este o cale care nu conduce nicăieri”, a transmis Lavrov.

Șeful diplomației ruse a subliniat că Moscova nu poate fi exclusă din discuțiile internaționale privind viitorul Ucrainei. În opinia sa, ignorarea poziției Rusiei ar bloca orice progres diplomatic.

„Nu putem să acceptăm ca probleme de securitate colectivă să fie abordate de-acum fără Rusia”, a spus Lavrov, insistând că Moscova trebuie să fie parte activă a negocierilor.

Potrivit oficialului, orice încercare de a contura un cadru de securitate pentru Ucraina fără implicarea directă a Rusiei ar fi „o abordare nerealistă” și ar menține conflictul într-o stare de escaladare permanentă.

În același discurs, Lavrov a criticat dur statele europene, acuzându-le că încearcă să influențeze poziția președintelui american Donald Trump în privința conflictului din Ucraina.

„Pentru moment, noi vedem doar o escaladare agresivă a situației”, a declarat ministrul rus, considerând că politicile actuale ale Uniunii Europene nu fac decât să adâncească diviziunile.

Lavrov susține că liderii europeni ar încerca să „forțeze” administrația americană să mențină un nivel ridicat de sprijin militar pentru Kiev: „Europenii, pentru moment, încearcă doar să mențină Statele Unite în cursa înarmării Ucrainei.”

Ministrul rus a transmis însă că percepe o diferență între abordarea actualei administrații Trump și strategia adoptată anterior de Washington.

Potrivit lui Lavrov, Donald Trump încearcă să reducă nivelul escaladării și să identifice soluții diplomatice pentru ceea ce Moscova numește „cauzele profunde ale conflictului”.

„Această poziție total aventuroasă, conflictuală și belicistă nu are niciun ecou în actuala administrație americană, care depune eforturi, în opinia noastră, să contribuie la eliminarea cauzelor profunde ale conflictului”, a spus Lavrov.

Declarațiile oficialului rus vin pe fondul unei perioade extrem de tensionate, în care Occidentul încearcă să găsească formule de securitate pentru Ucraina, iar Moscova își reafirmă influența asupra regiunii.

În ultimele luni, discuțiile internaționale privind viitorul Ucrainei s-au intensificat. Planurile europene și americane privind garanțiile de securitate au fost frecvent criticate de Kremlin, care consideră că excluderea sa din negocieri ar fi inacceptabilă.

Rusia a transmis în repetate rânduri că orice acord global ar trebui să includă garanții de securitate reciproce, nu doar pentru Kiev, ci și pentru Moscova.

Declarațiile lui Lavrov vin în contextul în care luptele din estul Ucrainei continuă, iar presiunile internaționale asupra administrației americane cresc.

În timp ce Uniunea Europeană insistă asupra accelerării livrărilor de armament către Kiev, administrația Donald Trump analizează posibile alternative diplomatice, pentru a evita extinderea conflictului la scară regională.

Rusia, la rândul său, avertizează că orice sprijin militar suplimentar pentru Ucraina va fi considerat o amenințare directă la adresa propriei securități, ceea ce ar putea duce la noi măsuri de represalii.