Ce nu se spune despre negocierile din Ucraina. Contrapunct la 12:00







Platforma Hai România difuzează astăzi, de la ora 12:00, o ediție specială în care jurnalistul EvZ Dan Andronic stă de vorbă cu fostul ministru de Externe, Adrian Severin, despre dinamica negocierilor din Ucraina, opțiunile diplomației românești și rolul percepțiilor publice în conturarea scenariilor de pace.

Vor comenta știrile din ultimele 48 de ore. Un nou schimb de prizonieri. Duminică, Rusia și Ucraina au eliberat 146 de prizonieri fiecare, într-un nou schimb mediat de Emiratele Arabe Unite, confirmat de ambele părți. Printre ucrainenii întorși se află persoane captive încă din 2022; prizonierii ruși au fost transferați în Belarus pentru asistență medicală și psihologică.

Kievul a mulțumit EAU pentru rolul de mediator. Mesajul venit de la Moscova: Într-un interviu difuzat duminică, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că nu poate avea loc o întâlnire Putin–Zelenski „fără o agendă convenită” și a reluat teza contestată privind „legitimitatea” lui Zelenski, complicând perspectiva unui acord rapid.

Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, aflat ieri la Kiev într-o vizită neanunțată, a reafirmat că sprijinul Germaniei nu scade, evocând nevoia implicării Ucrainei în orice discuție, un armistițiu și garanții de securitate credibile.

În același registru, la nivel european s-au discutat în ultimele zile opțiuni pentru garanții post-acord. Ediția de azi va explora cum influențează aceste evoluții fereastra de oportunitate pentru negocieri, ce marjă reală are Bucureștiul în ecuația garanțiilor de securitate și cum se reflectă „viziunea oamenilor” în deciziile politice.

Publicul poate trimite întrebări în timpul live-ului pe pagina de transmisie.