Explozii în lanț în portul Hamburg. 320 de pompieri s-au chinuit 40 de ore să stingă incendiul







Un incendiu uriaș a izbucnit luni, 25 august 2025, într-un depozit din portul Hamburg, Germania, provocând explozii în lanț ale unor butelii cu gaz, notează Die Ziet.

Focul a făcut zece victime, dintre care două în stare gravă, și a afectat activitatea portuară pentru mai bine de două zile.

Potrivit autorităților, lupta pompierilor cu flăcările a durat peste 40 de ore, iar riscul de gaze toxice a determinat emiterea unor avertismente pentru populația din zonă.

Purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg a precizat că incendiul a izbucnit într-un depozit în care erau stocate sute de butelii de oxid nitros, în cartierul sud-estic al orașului. Două containere pline cu substanțe extrem de inflamabile au fost primele afectate de foc, iar căldura intensă a determinat explozii succesive.

Pentru stingerea flăcărilor, echipele de intervenție au fost nevoite să utilizeze tunuri de apă și echipamente speciale. Pe măsură ce buteliile explodau, pompierii au fost nevoiți să se retragă temporar, deoarece fragmentele aruncate de explozii puneau în pericol viețile salvatorilor și integritatea echipamentelor.

Exploziile au fost atât de puternice, încât un autospecial al pompierilor și un autoturism aflat în apropiere au fost grav avariate. De asemenea, serviciile de urgență au fost nevoite să adopte măsuri suplimentare pentru a împiedica extinderea incendiului către alte depozite și zone de lucru din port.

Pentru a limita răspândirea focului, echipele de intervenție au creat perdele de apă între containere, utilizând echipamente grele aduse de la aeroport. Totodată, navele de pompieri din port au fost mobilizate pentru a sprijini eforturile terestre, iar autoritățile au folosit tunuri de apă mobile pentru a izola incendiul.

Fabrica Airbus Cooper, aflată în apropierea depozitului, a fost închisă temporar din cauza fumului dens, însă a pus la dispoziția pompierilor utilaje grele pentru a accelera intervenția.

Din cauza extinderii rapide a incendiului, mai multe drumuri și canale portuare au fost închise complet. Autoritățile au evacuat aproximativ 25 de persoane, dintre care unele erau prinse în zona de parcare a depozitului.

Evacuarea s-a realizat cu ajutorul bărcilor puse la dispoziție de serviciile de urgență, iar, din fericire, niciuna dintre persoanele evacuate nu a suferit răni.

În paralel, locuitorii din apropierea portului Hamburg au fost avertizați să evite deplasările în zonă și să țină ferestrele închise, din cauza posibilității ca în atmosferă să se fi degajat gaze toxice provenite din substanțele stocate în depozit.

Potrivit primelor informații oficiale, zece persoane au fost rănite în urma incendiului și a exploziilor succesive. Trei dintre victime sunt pompieri care au suferit arsuri și traumatisme ușoare, iar un șofer aflat în zonă a fost lovit de fragmente proiectate de flăcări.

Cele mai grave cazuri sunt reprezentate de două persoane aflate în apropierea depozitului în momentul exploziei, una dintre ele fiind în stare critică. Toate victimele au fost transportate la spitalele din Hamburg, unde au primit îngrijiri de urgență.

Incendiul a generat una dintre cele mai complexe intervenții ale pompierilor din Hamburg din ultimii ani. La apogeul situației de urgență, peste 320 de pompieri au fost mobilizați simultan, sprijiniți de zeci de autospeciale, nave de intervenție și echipamente grele.

Flăcările s-au extins rapid de la primul depozit la alte clădiri și containere din zonă, iar explozia succesivă a buteliilor a îngreunat misiunea echipelor de salvare. Intervenția a fost coordonată în permanență cu autoritățile portuare și serviciile de securitate ale aeroportului, pentru a preveni o catastrofă de proporții.

După mai bine de 40 de ore de luptă continuă, pompierii au reușit să stingă incendiul marți dimineață. Chiar și după lichidarea principalelor focare, autoritățile au anunțat că cenușa fumegândă și focarele izolate vor continua să ardă în următoarele zile.

Pentru siguranță, aproximativ 30 de pompieri au rămas la fața locului pentru a monitoriza situația și a preveni reaprinderea flăcărilor. În paralel, drumurile și canalele portuare afectate vor rămâne închise până la finalizarea lucrărilor de curățare.