Ororile comise de Danemarca contra populației din Groenlanda au scandalizat lumea. Copiii, smulși de la sânul mamei

În ultimii ani, utilizarea testelor psihometrice de evaluare a competenței parentale în Danemarca a devenit subiect de dezbatere internațională, în special în cazul părinților de origine groenlandeză.

Aceste teste, cunoscute sub denumirea „forældrekompetenceundersøgelse” (FKU), au fost parte din investigațiile serviciilor sociale privind capacitatea părinților de a îngriji copiii.

Critici și organizații pentru drepturile omului au atras atenția asupra modului în care aceste evaluări au fost aplicate în cazul familiilor cu fond inuit, generând rapoarte privind separarea copiilor de părinți și controverse legate de potrivirea culturală a instrumentelor folosite.

Schimbările legislative recente și cazurile individuale mediatizate au adus acest subiect în prim‑planul dezbaterilor privind protecția copilului și respectarea diversității culturale în sistemele de asistență socială.

Testele de competență parentală (FKU) sunt instrumente psihometrice folosite în Danemarca de autoritățile locale în investigațiile legate de protecția copilului.

Aceste evaluări includ mai multe elemente cum ar fi examinarea atașamentului părinte‑copil, trăsături de personalitate, abilități cognitive și posibile semne de psihopatologie.

Conform rapoartelor internaționale, procesul de evaluare este de durată, implicând un număr mare de ore și teste diverse care analizează multiple aspecte ale funcționării parentale.

Evaluările sunt aplicate atunci când serviciile de protecție a copilului consideră că pot exista probleme în îngrijirea unui copil.

Cu toate acestea, criticii susțin că testele nu sunt adaptate la diferențele culturale și lingvistice ale părinților de origine groenlandeză, ceea ce ar putea influența rezultatele și deciziile ulterioare privind plasamentul copiilor.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri internaționale este cel al lui Keira Alexandra Kronvold, o femeie de origine groenlandeză care a ajuns în atenția publicului după ce autoritățile daneze i‑au luat copilul la doar câteva ore după naștere, în urma unei evaluări de competență parentală.

Conform relatărilor internaționale, Kronvold a susținut că a fost supusă unor teste care au contribuit la decizia de a i se retrage îngrijirea copilului imediat după naștere.

În acest context, ea a declarat că i s‑a spus că testul era destinat să stabilească dacă era „suficient de civilizată” pentru a îngriji copilul, o formulare care a atras atenția asupra discuțiilor privind adaptarea culturală a instrumentelor de testare.

Rapoartele de presă au arătat că, pe parcursul anilor, aceasta a trecut de mai multe ori prin astfel de evaluări și că copiii săi anteriori au fost, de asemenea, îndepărtați de lângă ea.

Detalii furnizate în aceste relatări indică faptul că evaluările au fost efectuate într‑o limbă pe care ea nu o vorbea fluent și au rezultat în concluzii privind dezvoltarea personală care, conform susținerilor ei și ale avocaților săi, nu aveau în vedere barierele lingvistice și diferențele culturale.

Conform unui raport din 2022, aproximativ 5,6 % dintre copiii cu fond groenlandez care trăiesc în Danemarca ajung să fie plasați în afara familiei lor naturale, comparativ cu aproximativ 1 % dintre copiii danezi.

Alte surse internaționale indică cifre de 5 %–7 % dintre copiii cu cel puțin un părinte groenlandez în sistemul de plasament, iar autoritățile au declarat că în 2025 sunt aproximativ 460 de copii cu origine groenlandeză plasați în afara locuinței familiale.

Între anii 1960 și 1991, mii de femei și fete din Groenlanda au fost supuse unor proceduri contraceptive fără consimțământul lor informat.

Conform rapoartelor internaționale, 354 de femei și fete, unele de doar 12 ani, au declarat că li s-au montat dispozitive intrauterine sau li s-au administrat injecții hormonale fără acordul lor, iar estimările autorităților sugerează că peste 4.000 de femei ar fi putut fi afectate de aceste practici.

Campania a avut loc în contextul administrației daneze asupra Groenlandei și a urmărit limitarea creșterii populației. Procedurile au fost realizate fără explicarea completă a riscurilor și fără alternative, generând impact fizic și psihologic asupra persoanelor implicate.

Organizațiile pentru drepturile omului și instituțiile specializate în evaluarea practicilor de protecție a copilului au formulat critici privind testele FKU în legătură cu aplicarea lor la părinți de origină non‑europeană, în special cei cu fond inuit sau groenlandez.

Potrivit unor rapoarte, aceste instituții au susținut că testele nu iau în calcul diferențele culturale și barierele de limbă, ceea ce poate duce la concluzii eronate privind abilitățile parentale și la decizii de separare a copiilor de părinți în mod nejustificat.

Conform unor surse internaționale, au existat avertizări că testele, fiind adaptate normelor culturale occidentale, pot influența în mod disproporționat familiile inuit, ceea ce a dus la apeluri pentru revizuirea sau eliminarea acestora din procedurile de protecție a copilului.

În urma criticilor internaționale și a discuțiilor dintre guvernele danez și groenlandez, au fost anunțate modificări legislative privind utilizarea testelor FKU pentru persoanele cu fond groenlandez.

Conform unor relatări internaționale, s‑a decis renunțarea la utilizarea standardizată a acestor teste în cazurile care implică familii de origine groenlandeză, iar în locul lor urmează să fie puse în aplicare mecanisme care implică unități specializate, cu cunoștințe lingvistice și culturale adecvate.

Sursele internaționale au precizat că această schimbare a fost rezultatul unor negocieri între autoritățile daneze și cele din Groenlanda și are scopul de a asigura o evaluare mai adecvată și mai sensibilă la contextul cultural al părinților evaluați.

Un comunicat oficial menționa că se dorește ca familiile groenlandeze să primească o „șansă corectă” în cadrul procedurilor de protecție a copilului, prin implicarea unor experți specializați în limba și cultura groenlandeză.

În pofida schimbărilor legislative, unele cazuri recente au arătat că aplicarea normelor poate fi neuniformă. Conform rapoartelor internaționale, un alt caz în care o tânără femeie de origine groenlandeză a avut copilul retras de autorități după rezultatele unui test de competență parentală a stârnit reacții și proteste în mai multe regiuni.

În acest caz, autoritățile locale ar fi argumentat că tânăra nu era considerată suficient de reprezentativă pentru a beneficia de protecția noilor prevederi, ceea ce a generat critici internaționale și apeluri pentru clarificări privind implementarea noilor politici.

Cazurile de separare a copiilor de părinți de origine groenlandeză au generat proteste și reacții publice atât în Groenlanda, cât și în Danemarca.

Grupuri de activiști, organizații pentru drepturile omului și lideri comunitari au organizat manifestații și au emis declarații cerând clarificări și reforme în sistemul de protecție a copilului.

În unele cazuri, protestele au implicat solicitări adresate autorităților daneze și africane pentru a asigura o aplicare corectă și uniformă a noilor norme legislative.

Dezbaterea internațională privind testele de competență parentală utilizate în Danemarca în cazul părinților de origine groenlandeză a scos în evidență tensiunile dintre practicile standardizate de protecție a copilului și necesitatea respectării diversității culturale și lingvistice.

Schimbările legislative recente demonstrează o intenție de ajustare a politicilor pentru a se adapta la aceste nevoi, însă cazurile individuale continuă să ridice întrebări privind modul în care sunt aplicate noile reglementări.

Cazurile mediatizate, reacțiile publice și dialogul dintre autoritățile danese și cele groenlandeze reflectă un proces în desfășurare care urmărește echilibrul între protecția copilului și respectarea drepturilor părinților într‑un context cultural divers.