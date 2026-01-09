Trump despre Groenlanda: Proprietatea oferă avantaje pe care un tratat nu le oferă

Președintele american Donald Trump a afirmat că administrația sa s-ar putea confrunta cu o alegere între dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea alianței militare NATO, potrivit unui interviu acordat New York Times.

Declarațiile vin într-un moment în care tensiunile dintre Washington și aliații europeni au crescut, pe fondul retoricii privind obținerea teritoriului autonom danez.

În interviul de două ore acordat cotidianului american pe 7 ianuarie, președintele a fost întrebat dacă achiziționarea Groenlandei este mai importantă pentru el decât păstrarea NATO, o întrebare care a căpătat o relevanță crescută în ultimele zile pentru aliații europeni ai SUA.

Trump nu a oferit un răspuns direct, dar a recunoscut că administrația sa s-ar putea afla în situația de a alege între cele două opțiuni, potrivit relatării New York Times publicate joi.

Întrebat de ce dorește ca SUA să controleze Groenlanda, Trump a explicat:

„Pentru că asta simt că este psihologic necesar pentru succes. Cred că proprietatea îți oferă un lucru pe care nu-l poți obține altfel; discutăm despre un contract de închiriere sau un tratat. Proprietatea oferă lucruri și elemente pe care nu le poți obține doar prin semnarea unui document.”

Președintele american a mai afirmat că nu se simte obligat de legea internațională și că este constrâns doar de propria conștiință:

„Moralitatea mea. Mintea mea. Este singurul lucru care mă poate opri,” a spus Trump. „Nu am nevoie de legea internațională,” a adăugat el.

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat pe 5 ianuarie că o invazie americană a Groenlandei ar marca sfârșitul alianței militare:

„Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și astfel securitatea care a fost stabilită de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial,” a declarat aceasta.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a menționat în discursul său anual de politică externă că Washingtonul „se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care obișnuia să le promoveze.”

Retorica privind Groenlanda și declarațiile despre NATO vin într-un moment de tensiune geopolitică, subliniind neclaritatea în ceea ce privește prioritățile administrației Trump în politica externă.

Situația ridică întrebări despre modul în care SUA ar putea echilibra obiectivele strategice teritoriale cu angajamentele internaționale asumate în cadrul alianțelor militare.