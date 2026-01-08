Guvernul britanic a anunțat miercuri seara că premierul Keir Starmer a purtat o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în cadrul căreia au abordat mai multe chestiuni de politică internațională, inclusiv situația Groenlandei și o operațiune comună privind un petrolier interceptat în Atlantic, potrivit Reuters.

Convorbirea a acoperit operațiunea comună de interceptare a petrolierului Marinera — un vas implicat în încălcări ale sancțiunilor, potrivit declarațiilor oficiale.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre evoluțiile recente legate de Ucraina și despre operațiunile militare ale SUA în Venezuela.

Britanicii și americanii au coordonat acest tip de operațiuni ca parte a eforturilor mai largi de a combate încălcările sancțiunilor internaționale și transporturile de resurse către state vizate de regimuri de sancțiuni.

În timpul discuției, Starmer și-a prezentat poziția oficială privind Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Regatului Danemarcei.

Potrivit declarației guvernamentale, Starmer a reafirmat că viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul din Groenlanda și de Regatul Danemarcei, fără alte intervenții externe.

Această poziție a fost exprimată anterior într-o declarație separată, în contextul în care Trump indicase interesul SUA pentru Groenlanda, argumentând scopuri de securitate și strategice.

Starmer a subliniat că sprijină perspectiva daneză în apărarea suveranității teritoriale a Groenlandei, subliniind rolul Danemarcei ca aliat european și membru NATO.

Tensiunile referitoare la Groenlanda au apărut în contextul unor declarații publice ale oficialilor americani potrivit cărora SUA iau în calcul opțiuni diverse pentru a asigura securitatea în zona arctică, inclusiv posibile mijloace militare sau achiziții teritoriale.

Oficialii britanici și europeni au respins orice abordare care ar putea influența suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei.

Pe lângă Groenlanda, convorbirea telefonică a inclus evaluări ale progreselor în situația din Ucraina, unde occidentalii continuă să monitorizeze și să susțină evoluțiile politice și militare în conformitate cu deciziile internaționale recente.

De asemenea, relațiile legate de operațiunile militare ale SUA în Venezuela au făcut parte din agenda discuțiilor.