Amenințarea lui Donald Trump asupra Groenlandei. Cum se pregătește Europa pentru o „confruntare directă” cu SUA în 2026

Donald Trump a ridicat tonul discuțiilor ptivind Groenlanda. Ceea ce părea, în urmă cu câțiva ani, o simplă fantezie geopolitică sau o strategie de negociere imobiliară a devenit, la începutul anului 2026, cea mai gravă criză din interiorul alianței transatlantice, concluzionează o analiză a Politico.

Guvernele europene nu mai ignoră retorica președintelui american Donald Trump privind achiziția sau capturarea Groenlandei. În cancelariile de la Bruxelles, Paris și Berlin, panica a fost înlocuită de o căutare disperată de soluții pentru a opri o potențială anexare.

„Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare directă cu Trump”, a avertizat un diplomat UE, sub protecția anonimatului. „SUA sunt setate într-un mod de acțiune agresiv, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru a riposta.”

Europa se află într-un teritoriu neexplorat. Posibilitatea ca un aliat NATO să revendice teritoriul altui aliat prin forță sau constrângere economică subminează bazele ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial. În timp ce oficialii de la Copenhaga și Bruxelles caută răspunsuri în „cutia cu unelte” diplomatice, timpul trece.

Tensiunile au atins un punct critic după ce Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat că va discuta oficial „achiziția Groenlandei” cu oficialii danezi în cursul săptămânii viitoare. Deși Casa Albă susține că preferă o negociere pașnică, un comunicat recent nu a exclus „preluarea militară”, o declarație care a trimis unde de șoc în întreaga Europă.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Franța, Germania și Polonia lucrează deja la un răspuns comun. „Groenlanda nu este de vânzare și nu este de luat. Amenințările trebuie să înceteze pentru a proteja securitatea europeană”, a subliniat Barrot.

Experții NATO și diplomații europeni au conturat patru direcții principale de acțiune pentru a descuraja Washingtonul:

Trump justifică interesul pentru Groenlanda prin eșecul Danemarcei de a proteja teritoriul împotriva activităților militare rusești și chinezești. O soluție rapidă ar fi transformarea Groenlandei într-un hub militar ultra-securizat sub egida NATO.

În paralel ar avea loc o accelerare a cheltuielilor de apărare în regiunea arctică. Este analizată crearea programului „Arctic Sentry”, similar inițiativelor din Țările Baltice, pentru a plasa trupe aliate pe insulă și a reasigura SUA că zona este protejată.

Statele Unite ale Americii mizează pe mișcarea de independență a Groenlandei, promițând investiții masive în schimbul loialității.

Pentru a contracara acest lucru, Uniunea Europeană plănuiește să își dubleze bugetul alocat Groenlandei. 530 de milioane de euro sunt prevăzuți pentru perioada de șapte ani începând cu 2028. Bruxellesul vrea să anunțe investiții în infrastructura de extracție a mineralelor critice, oferind o alternativă europeană la dependența de China sau la ofertele americane.

Dacă diplomația eșuează, UE ar putea apela la Instrumentul Anti-Coercitiv, o armă economică creată special pentru a răspunde presiunilor comerciale externe.

Cu exporturi către SUA de peste 600 de miliarde de euro, Europa deține o pârghie considerabilă. Totuși, eficiența acestei măsuri depinde de credibilitatea UE în fața unui președinte care a demonstrat că nu se teme de războaie comerciale.

Cea mai riscantă opțiune implică desfășurarea de trupe europene (franceze și germane) pe solul Groenlandei, la cererea Danemarcei. Deși aceste forțe nu ar putea opri o invazie masivă a SUA, ele ar servi drept un „tripwire” (declanșator).

Conform unui ordin permanent din 1952, trupele daneze sunt obligate să riposteze imediat în cazul unui atac asupra teritoriului național, fără a aștepta ordine superioare. Prezența fizică a trupelor aliate ar forța armata SUA să folosească violența împotriva propriilor aliați, un cost politic pe care chiar și Trump l-ar putea găsi greu de acceptat.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, a reiterat că topirea ghețurilor deschide rute comerciale și militare care transformă Groenlanda într-un „risc de securitate major pentru continentul american”.

Pe de altă parte, liderii locali din Groenlanda sunt împărțiți. „Resursele noastre sunt exploatate cu profit minim pentru noi. Avem nevoie de infrastructură”, spune Kuno Fencker, un parlamentar pro-independență. Această vulnerabilitate economică este exact fisura prin care administrația Trump încearcă să pătrundă.

Așa cum avertizează experții militari, „s-ar putea să se piardă vieți omenești în încercarea de a respinge pretențiile americane”. 2026 ar putea rămâne în istorie drept anul în care Arctica a înghețat, în mod paradoxal, relațiile dintre cele mai mari puteri democratice ale lumii, scrie Politico.