Cea mai nouă escrocherie online: emailuri false în numele OSIM. Cer plata urgentă a unei taxe. Avertisment DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis miercuri o avertizare privind o nouă campanie de emailuri frauduloase trimise în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Mesajele îi informează pe destinatari că trebuie să achite urgent o taxă pentru înregistrarea sau menţinerea mărcii, sub ameninţarea pierderii drepturilor asupra acesteia.

Instituţia atrage atenţia că este vorba despre o tentativă de phishing care urmăreşte obţinerea de bani prin inducerea în eroare a titularilor de mărci.

„AVERTIZARE: Emailuri frauduloase în numele OSIM! Au fost semnalate email-uri frauduloase transmise în numele Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informaţi că trebuie să achite urgent o taxă de înregistrare / menţinere a mărcii, sub ameninţarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deţinute”, a transmis DNSC pe pagina sa de Facebook.

Potrivit specialiştilor în securitate cibernetică, mesajele folosesc un ton presant, cu formulări precum „termen limită” sau „drepturi pierdute”, pentru a crea panică. De asemenea, sunt invocate documente sau referinţe aparent oficiale, însă acestea sunt false şi au rolul de a conferi credibilitate mesajului.

Un element clar de fraudă este faptul că plata este solicitată într-un cont IBAN deschis la bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale ale OSIM. În plus, datele de contact şi informaţiile despre expeditor nu coincid cu canalele instituţionale ale autorităţii.

„Important: OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate şi nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăţi”, subliniază specialiştii.

Pentru a preveni eventuale prejudicii, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică recomandă prudenţă maximă în faţa unor astfel de mesaje.

Instituţia sfătuieşte destinatarii să nu efectueze plăţi pe baza unor emailuri alarmiste, să verifice informaţiile exclusiv pe site-ul oficial al OSIM sau prin canalele instituţionale şi să evite accesarea linkurilor sau deschiderea ataşamentelor din mesaje suspecte.

Totodată, este importantă verificarea atentă a expeditorului, inclusiv domeniul utilizat, adresele de contact şi formulările din mesaj. Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin completarea formularului disponibil pe platforma pnrisc.dnsc.ro. DNSC recomandă şi păstrarea dovezilor – emailul, antetele mesajului sau contul IBAN indicat – pentru eventuale investigaţii.

„Atenţie: presiunea timpului şi ameninţările sunt semne clasice de phishing. Verificaţi şi plătiţi doar prin proceduri oficiale”, a mai transmis DNSC.