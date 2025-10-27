Cinci delfini, cinci povești: Constanţa devine casă pentru noi staruri acvatice din Malta

Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta la începutul anului viitor, a declarat Ionela Costache, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa. Autorităţile vor plăti doar costurile legate de transport şi taxele vamale.

Ionela Costache, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, a anunţat luni, după şedinţa Consiliului Judeţean, că mai mulţi delfini vor fi aduși la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa în următoarele luni.

„Am identificat în Malta, un delfinariu, care doreşte disponibilizarea a cinci delfini. Spun disponibilizarea, pentru că nu îi vinde, ci în baza unui parteneriat încheiat între cele două instituţii de cercetare se va face practic un schimb. Cinci delfini vor veni din Malta, sunt în regulă din punctul de vedere al actelor de provenienţă, sunt sănătoşi, sunt antrenaţi pentru a susţine spectacole. Vor veni pe termen nelimitat către Constanţa, iar CMSN va achita taxele de transport şi de vămuire”, a spus aceasta.

Ea a menţionat că, deocamdată, nu se cunoaşte suma care va fi alocată pentru aducerea delfinilor.

„Am făcut solicitările de ofertă şi aşteptăm să ni se comunice sumele pentru că depinde de cât de mari trebuie să fie tancurile de apă, se calculează în funcţie de cât de mare este delfinul. Durează puţin să obţinem un cost estimativ, mai ales că aceste tancuri vin din Italia către Malta şi din Malta în România”, a mai spus Ionela Costache.

Ea a mai adăugat: „În cel mai bun caz cred că vor ajunge la CMSN în ianuarie şi se sincronizează cufinalizareabazinului nou. Avem nevoie de bazinul nou pentru a putea găzdui nouă delfini”.

Dintre cei cinci delfini, doi sunt masculi şi trei femele. În ceea ce priveşte vârsta, doi sunt pui, iar ceilalţi trei sunt adulţi.

Delfinariul din Constanţa mai are în prezent un singur delfin, după ce celălalt a murit la începutul lunii martie. Din luna iunie, spectacolele sunt susţinute şi de patru delfini din Ucraina, aflaţi temporar la Constanţa.