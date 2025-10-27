Social

Cinci delfini, cinci povești: Constanţa devine casă pentru noi staruri acvatice din Malta

Comentează știrea
Cinci delfini, cinci povești: Constanţa devine casă pentru noi staruri acvatice din MaltaDelfinariul din Constanţa. Sursa foto: Facebook/Delfinariu Constanța
Din cuprinsul articolului

Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta la începutul anului viitor, a declarat Ionela Costache, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa. Autorităţile vor plăti doar costurile legate de transport şi taxele vamale.

Cinci delfini vor ajunge la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa

Ionela Costache, directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, a anunţat luni, după şedinţa Consiliului Judeţean, că mai mulţi delfini vor fi aduși la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa în următoarele luni.

„Am identificat în Malta, un delfinariu, care doreşte disponibilizarea a cinci delfini. Spun disponibilizarea, pentru că nu îi vinde, ci în baza unui parteneriat încheiat între cele două instituţii de cercetare se va face practic un schimb. Cinci delfini vor veni din Malta, sunt în regulă din punctul de vedere al actelor de provenienţă, sunt sănătoşi, sunt antrenaţi pentru a susţine spectacole. Vor veni pe termen nelimitat către Constanţa, iar CMSN va achita taxele de transport şi de vămuire”, a spus aceasta.

Când ar putea ajunge în România

Ea a menţionat că, deocamdată, nu se cunoaşte suma care va fi alocată pentru aducerea delfinilor.

Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse
Spălatul puiului înainte de gătit. Răspunsul la întrebarea care a stârnit numeroase controverse

„Am făcut solicitările de ofertă şi aşteptăm să ni se comunice sumele pentru că depinde de cât de mari trebuie să fie tancurile de apă, se calculează în funcţie de cât de mare este delfinul. Durează puţin să obţinem un cost estimativ, mai ales că aceste tancuri vin din Italia către Malta şi din Malta în România”, a mai spus Ionela Costache.

Delfini

Delfini. Sursa foto: Freepik

Ea a mai adăugat: „În cel mai bun caz cred că vor ajunge la CMSN în ianuarie şi se sincronizează cufinalizareabazinului nou. Avem nevoie de bazinul nou pentru a putea găzdui nouă delfini”.

Câți delfini mai are Delfinariul din Constanţa

Dintre cei cinci delfini, doi sunt masculi şi trei femele. În ceea ce priveşte vârsta, doi sunt pui, iar ceilalţi trei sunt adulţi.

Delfinariul din Constanţa mai are în prezent un singur delfin, după ce celălalt a murit la începutul lunii martie. Din luna iunie, spectacolele sunt susţinute şi de patru delfini din Ucraina, aflaţi temporar la Constanţa.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:46 - Camerele de supraveghere instalate acasă. Reguli noi și termene stricte pentru proprietari
21:38 - Condițiile lui Grindeanu pentru o guvernare fără turbulențe. Eșecul care ar putea rupe coaliția
21:30 - Uber este pe care să inventeze „curierul de date” pentru AI. Șoferii din America, primii testați
21:23 - TAG investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produse integral în România
21:15 - Kim Kardashian i-a plimbat câinele Madonnei. Cum a plătit-o diva
21:08 - Concurenții electorali au cheltuit peste 237.000 de euro pe reclame online în campania pentru parlamentare

HAI România!

Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă

Proiecte speciale