Fondatorul Evergrande, închisoare pe viață și confiscarea averii

Fondatorul Evergrande, gigantul imobiliar aflat în centrul crizei pieței imobiliare chineze, a fost condamnat la închisoare pe viață și i-au fost confiscate toate bunurile personale, potrivit BBC.

Hui Ka Yan a pledat vinovat în aprilie pentru mai multe acuzații, inclusiv delapidare de active și luare de mită corporativă.

Tribunalul Popular Intermediar din Shenzhen a amendat, de asemenea, fostele sale companii cu un total de 15,82 miliarde de yuani (1,73 miliarde de lire sterline; 2,35 miliarde de dolari) pentru multiple infracțiuni, inclusiv falsificarea de documente și ascunderea datoriilor.

Condamnarea lui Hui marchează un moment cheie în consecința prăbușirii Evergrande, care a zguduit sectorul imobiliar din R.P. Chineză și a afectat puternic investitorii și băncile autohtone.

Hui și afacerile sale au „perturbat grav” piața imobiliară chineză, rezultând în pierderi economice semnificative, a declarat instanța.

Alți directori ai Evergrande, inclusiv cei doi fii ai lui Hui, Xu Zhijian și Xu Tenghe, au fost, de asemenea, condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 22 de luni și 18 ani, potrivit presei de stat.

Cândva considerat cel mai bogat om din Asia, Hui și-a văzut averea și influența diminuându-se pe măsură ce compania sa se destrăma.

Hui, cunoscut și sub numele de Xu Jiayin, a pornit de la începuturi umile în China rurală, unde a fost crescut de bunica sa, înainte de a se aventura în dezvoltarea imobiliară și de a înființa Evergrande în 1996.

El a supervizat ascensiunea rapidă a companiei printr-un program agresiv de expansiune finanțat cu sume mari de bani împrumutați.

Evergrande a devenit cel mai mare dezvoltator imobiliar din R.P. Chineză, cu o evaluare la bursă de peste 50 de miliarde de dolari (36,7 miliarde de lire sterline). Hui a fost cândva estimat a fi cea mai bogată persoană din Asia.

Firma a suferit o lovitură uriașă atunci când Beijingul a introdus măsuri în 2020 pentru a controla datoria în sectorul imobiliar al țării.

În timp ce compania se lupta să își achite dobânzile la datorii, a vândut proprietăți la reduceri uriașe pentru a se menține pe linia de plutire înainte de a se prăbuși în 2021.

În aprilie, instanța a aflat că firma a primit milioane de dolari în finanțare pre-vânzare de la potențiali cumpărători de case, finanțare care nu a fost folosită pentru construcții.

Banii au fost în schimb direcționați către noi dezvoltări imobiliare, ceea ce a dus la sute de proiecte neterminate.

În martie 2024, Hui a fost amendat cu 6,5 milioane de dolari și interzis pe viață de pe piața de capital din China pentru că firma sa și-a supraevaluat veniturile cu 78 de miliarde de dolari.

Evaluarea bursieră a Vergrande s-a redus cu 99% înainte ca acțiunile sale să fie retrase de la bursa din Hong Kong în august 2025, după mai bine de un deceniu și jumătate de tranzacționare.

Implozia Evergrande a fost adesea acuzată că a declanșat o scădere mai amplă a pieței imobiliare chineze, care continuă să afecteze puternic economia.

În perioada de apogeu, Evergrande era cea mai mare firmă din industria imobiliară a țării, care reprezenta aproximativ o treime din produsul intern brut al Chinei la acea vreme.

Piața imobiliară a fost un motor semnificativ de creștere și o sursă importantă de venituri pentru administrațiile locale.

Problemele continue ale industriei au afectat puternic a doua cea mai mare economie a lumii, deoarece mai mulți alți dezvoltatori majori s-au confruntat cu dificultăți financiare.