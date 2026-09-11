Fostul comandant a Forțelor Unite din MApN și-a tras un glonț în cap după ce și-a bătut amanta, fostă sportivă la CSA Steaua. Sinuciderea a avut loc în garajul casei de vacanță din Păulești
- Adina Anghelescu
- 11 septembrie 2026, 16:00
Generalul Dorin Ioniță, fost comandant al Forțelor Întrunite din cadrul MapN, trecut în rezervă la data de 31 iulie 2023 de către fostul președinte Klaus Iohannis, s-a sinucis trăgându-și un glonț în cap. A recurs la acest gest după ce a aflat că amanta sa, pe care o bătuse cu picioarele, a apelat la poliția și pe numele său a fost emis un ordin de protecție.
După o ceartă cu amanta sa, Alice, care a cerut şi obţinut ordin de restricţie împotriva generalului, fostul comandant al forțelor întrunite și-a luat pitolul pe care îl avea legal în dotare și a plecat din Voluntari la casa de vacanță din Păulești Prahova.
Soția sa ar fi fost martoră la scandal
Aseară, în jurul orelor 20, Alice, femeia cu care avea o relație extraconjugală de mai multă vreme, a sunat la 112 şi a anunţat că a fost bătută de iubitul ei. Poliţiştii care au sosit la faţa locului au constat că există un risc iminent pentru victimă și s-a decis emiterea unui ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile. Surse judiciare afirmă că la scandal a fost martoră și soția acestuia la un moment dat. Generalul s-a dus acasă și după câteva ore a plecat intempestiv la casa de vacanță din Păulești Prahova. Casa se afla în construcție, iar el a decis să își pună capăt zilelor în garaj.
Șoția și cumnatul acestuia alertaseră deja poliția la 112, dar a fost prea târziu. Generalul a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Folosise pistolul de calibrul 9 mm trăgându-și un glonț în cap.
La această oră a fost deschis dosar penal și ancheta va elucida toate detaliile acestui suicid. Arma a fost luată și dusă la Institutul Național de Criminalistică, unde va fi expertizată.
Amanta generalului a fost sportivă de performanță legitimată la CSA Steaua București, din cadrul secției de scrimă, specializarea floretă. Generalul Dorin Ionita a condus Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’ din 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.