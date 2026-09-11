Fostul comandant a Forțelor Unite din MApN și-a tras un glonț în cap după ce și-a bătut amanta, fostă sportivă la CSA Steaua. Sinuciderea a avut loc în garajul casei de vacanță din Păulești

Din cuprinsul articolului Soția sa ar fi fost martoră la scandal

Generalul Dorin Ioniță, fost comandant al Forțelor Întrunite din cadrul MapN, trecut în rezervă la data de 31 iulie 2023 de către fostul președinte Klaus Iohannis, s-a sinucis trăgându-și un glonț în cap. A recurs la acest gest după ce a aflat că amanta sa, pe care o bătuse cu picioarele, a apelat la poliția și pe numele său a fost emis un ordin de protecție.

După o ceartă cu amanta sa, Alice, care a cerut şi obţinut ordin de restricţie împotriva generalului, fostul comandant al forțelor întrunite și-a luat pitolul pe care îl avea legal în dotare și a plecat din Voluntari la casa de vacanță din Păulești Prahova.

Aseară, în jurul orelor 20, Alice, femeia cu care avea o relație extraconjugală de mai multă vreme, a sunat la 112 şi a anunţat că a fost bătută de iubitul ei. Poliţiştii care au sosit la faţa locului au constat că există un risc iminent pentru victimă și s-a decis emiterea unui ordin de protecţie provizoriu pe o perioadă de 5 zile. Surse judiciare afirmă că la scandal a fost martoră și soția acestuia la un moment dat. Generalul s-a dus acasă și după câteva ore a plecat intempestiv la casa de vacanță din Păulești Prahova. Casa se afla în construcție, iar el a decis să își pună capăt zilelor în garaj.

Șoția și cumnatul acestuia alertaseră deja poliția la 112, dar a fost prea târziu. Generalul a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Folosise pistolul de calibrul 9 mm trăgându-și un glonț în cap.

La această oră a fost deschis dosar penal și ancheta va elucida toate detaliile acestui suicid. Arma a fost luată și dusă la Institutul Național de Criminalistică, unde va fi expertizată.

Amanta generalului a fost sportivă de performanță legitimată la CSA Steaua București, din cadrul secției de scrimă, specializarea floretă. Generalul Dorin Ionita a condus Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu’’ din 5 septembrie 2017 - 31 iulie 2023.