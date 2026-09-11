General-maior (r) Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit mort, vineri, într-un imobil din localitatea Păulești, județul Prahova, potrivit unor surse judiciare.

În apropierea trupului a fost descoperit un pistol pe care generalul îl deținea legal, iar autoritățile cercetează în prezent circumstanțele în care s-a produs decesul.

Polițiștii au fost alertați după ce soția militarului nu a mai reușit să ia legătura cu acesta. Potrivit informațiilor disponibile, femeia le-ar fi spus anchetatorilor că generalul plecase în timpul nopții de acasă cu o armă de vânătoare, deținută legal.

Echipajele ajunse la adresa indicată l-au găsit pe bărbat fără semne vitale.

Potrivit surselor judiciare citate de STIRIPESURSE.RO, Dorin Ioniță prezenta o plagă provocată prin împușcare la nivelul capului. Lângă trup a fost găsit un pistol.

Arma urmează să fie supusă expertizei, iar anchetatorii verifică toate elementele care pot contribui la stabilirea împrejurărilor exacte ale morții.

În astfel de cazuri, cercetarea urmărește inclusiv stabilirea poziției victimei, a modului în care s-a produs împușcătura și a eventualelor urme existente la locul unde a fost găsit trupul. Concluziile medico-legale și rezultatele expertizelor balistice vor avea un rol important în stabilirea mecanismului decesului.

De asemenea, polițiștii și procurorii verifică ultimele apeluri și contacte ale generalului, precum și persoanele cu care acesta ar fi interacționat înainte de moarte.

Potrivit informațiilor obținute pe surse și prezentate de STIRIPESURSE.RO, înaintea tragediei ar fi existat un conflict între Dorin Ioniță și o femeie cu care acesta ar fi avut o relație extraconjugală.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale care să stabilească legătura dintre presupusul conflict și moartea generalului. Nu este clar nici ce s-a întâmplat în intervalul dintre această presupusă ceartă și momentul în care militarul a fost găsit decedat.

Anchetatorii urmează să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor. Până la finalizarea cercetărilor, circumstanțele morții nu pot fi stabilite definitiv pe baza informațiilor disponibile în acest moment.

Dorin Ioniță a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, structură aflată în subordinea Statului Major al Apărării.

Într-un interviu acordat Radio România Actualități în 2019, pe când conducea această structură, generalul explica faptul că Comandamentul Forțelor Întrunite este structura de comandă de nivel operativ subordonată nemijlocit Statului Major al Apărării și are atribuții în planificarea, conducerea și coordonarea operațiilor și acțiunilor structurilor de forțe ale Armatei României.

Activitatea sa a inclus și participarea la coordonarea unor exerciții militare multinaționale. În 2019, Dorin Ioniță a fost comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite în cadrul exercițiului „Saber Guardian”, unul dintre cele mai importante exerciții militare desfășurate în România.

Generalul a fost implicat și în misiunile externe ale Armatei Române. În octombrie 2020, Ministerul Apărării Naționale îl menționa în calitatea de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite în cadrul unei vizite la militarii români din detașamentul „Carpathian Pumas”, dislocați în Mali în cadrul misiunii ONU MINUSMA.

Comandamentul Forțelor Întrunite are responsabilități care vizează coordonarea forțelor terestre, aeriene, navale și a altor capabilități militare în cadrul operațiilor întrunite.

În declarațiile sale publice, Dorin Ioniță explica necesitatea integrării acestor categorii de forțe pentru obținerea unui efect militar comun. Activitatea comandamentului este legată atât de pregătirea operațiilor, cât și de participarea României la exerciții și misiuni internaționale.

În 2020, Ministerul Apărării Naționale îl menționa din nou pe Dorin Ioniță în legătură cu participarea militarilor români la misiunea ONU din Mali și cu ceremonia de acordare a medaliilor ONU pentru personalul detașamentului românesc.

Cercetările în cazul morții generalului-maior (r) Dorin Ioniță sunt în desfășurare. Anchetatorii urmează să coroboreze constatările de la fața locului cu rezultatele expertizelor și ale examinării medico-legale.

În acest moment, nu poate fi stabilită oficial cauza exactă și împrejurarea în care s-a produs moartea. Orice ipoteză rămâne deschisă până la finalizarea cercetărilor și comunicarea concluziilor de către autoritățile competente.