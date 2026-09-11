Au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere din bloc în timpul conflictului dintre generalul Dorin Ioniță și femeia cu care acesta ar fi avut o relație. Incidentul s-a petrecut în seara de 10 septembrie, în Voluntari, iar femeia a obținut ulterior un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile. În dimineața următoare, fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite a fost găsit mort într-un imobil din Păulești, județul Prahova.

Imaginile surprinse în bloc arată momentul în care conflictul dintre Dorin Ioniță și femeie escaladează. După ce aceasta îl împinge, generalul o lovește în repetate rânduri, iar femeia ajunge la pământ. Agresiunea continuă și după căderea acesteia.

În urma incidentului, femeia a sunat la 112, iar polițiștii din Voluntari au intervenit. Evaluarea făcută de oamenii legii a indicat existența unui risc iminent pentru victimă, astfel că a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Una dintre măsurile stabilite prin ordin îl obliga pe bărbat să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie.

„La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au efectuat verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta”, a transmis IPJ Ilfov.

După incident, Dorin Ioniță a plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol. Ulterior s-a deplasat la un imobil din județul Prahova, unde a fost găsit mort în dimineața următoare.

Câteva ore după intervenția polițiștilor din Voluntari, autoritățile au fost sesizate din nou în legătură cu Dorin Ioniță.

În jurul orei 01:24, soția generalului, o femeie de 60 de ani, a anunțat Poliția că acesta plecase de acasă și avea asupra sa un pistol. Dorin Ioniță era deținător legal de armă.

În dimineața zilei de 11 septembrie, o rudă ar fi observat mașina bărbatului în localitatea Păulești, județul Prahova, și ar fi alertat autoritățile.

Polițiștii din Prahova au primit apoi un apel prin care erau informați că un bărbat din comuna Păulești nu răspundea nici la telefon, nici la ușa imobilului.

General-locotenentul Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, a fost găsit mort vineri dimineață în județul Prahova.

„La data de 11 septembrie 2026, în jurul orei 08.20, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au fost sesizați, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat, domiciliat în comuna Păulești, nu răspunde la telefon și nici la ușa locuinței”, a transmis IPJ Prahova.

Polițiștii și echipajele medicale ajunse la adresă au găsit în interior un bărbat de 61 de ani. Acesta prezenta leziuni compatibile cu o plagă prin împușcare.

În apropierea trupului a fost găsită și o armă de foc letală, calibrul 9x19 mm.

Femeia cu care Dorin Ioniță ar fi avut o relație extraconjugală se numește Alice și este fostă sportivă de performanță. Aceasta ar fi fost legitimată la CSA Steaua București, unde a practicat scrima, în proba de floretă.

Conflictul dintre cei doi ar fi început în seara de 10 septembrie, în Voluntari. În jurul orei 20:00, disputa ar fi degenerat, iar femeia a apelat 112 și a reclamat că fusese agresată fizic.

Polițiștii sosiți la fața locului au făcut verificări și, în urma evaluării situației, au stabilit existența unui risc iminent pentru femeie. Pe numele lui Dorin Ioniță a fost emis astfel un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile.

Potrivit informațiilor prezentate despre incident, la un moment dat ar fi fost prezentă și soția generalului.

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost ofițer de carieră în Armata Română și a ocupat mai multe funcții de conducere de-a lungul activității sale militare. Între 5 septembrie 2017 și 31 iulie 2023, acesta a condus Comandamentul Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”.

Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. Printre acestea s-a numărat o misiune în Republica Democratică Congo, unde a fost observator militar în cadrul operațiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO.

În perioada în care a condus Comandamentul Forțelor Întrunite, generalul a coordonat și a vizitat contingente de militari români desfășurate în teatre de operații externe, inclusiv în Mali. În decembrie 2019, când avea gradul de general-maior, Dorin Ioniță a coordonat Parada Militară Națională desfășurată la București de Ziua Națională a României.

În cariera militară a ocupat și funcția de șef al Direcției Instrucție și Doctrină. Pentru activitatea desfășurată în Armată, Dorin Ioniță a primit decorații din partea Administrației Prezidențiale și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”.

La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele de la acel moment, Klaus Iohannis.