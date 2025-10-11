Cum a devenit cunoscută Bianca Drăgușanu. De la fata de la țară la lux și opulență

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate personalități din showbiz-ul românesc. Ascensiunea sa în lumea mondenă a fost marcată de o serie de evenimente și relații care au ținut capul de afiș al presei tabloide.

Cu toate acestea, puțini știu cum a debutat cu adevărat în lumea televiziunii și ce a făcut-o să devină un nume cunoscut.

Bianca Drăgușanu și-a făcut debutul pe micile ecrane în anul 2001, la emisiunea „Din Dragoste”, moderată de Mircea Radu. La acea vreme, ea se prezenta sub numele de „Anca” și era o tânără din Pașcani, cu o poveste de dragoste complicată. În cadrul emisiunii, iubitul ei, Mihai, i-a cerut mâna în fața întregii țări, iar acest moment a fost unul emoționant și plin de însemnătate pentru Bianca.

Această apariție a fost un punct de cotitură în viața Biancăi, care, deși la început a fost criticată pentru stilul său vestimentar și atitudinea sa, a reușit să capteze atenția publicului și a presei. Astfel, a început să fie invitată la diverse evenimente mondene și să participe la alte emisiuni de televiziune.

După debutul său în televiziune, Bianca a fost implicată în mai multe relații cu bărbați cunoscuți, fiecare dintre acestea aducând un plus de notorietate în viața sa. Unul dintre primele nume sonore cu care blodina a fost asociată este Cătălin Botezatu.

Cei doi au avut o relație intensă, presărată cu momente de pasiune și controverse. După despărțire, au rămas în relații bune, iar Botezatu a declarat că o iubește și o respectă pe Bianca.

Ulterior, Bianca a fost implicată într-o relație cu fotbalistul Adrian Cristea. Povestea lor de dragoste a fost una tumultoasă, cu despărțiri și împăcări, dar în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate.

În 2013, Bianca s-a căsătorit cu prezentatorul TV Victor Slav. Cei doi au avut o fetiță, Sofia Natalia, însă căsnicia lor a fost de scurtă durată, încheindu-se după câteva luni. Cu toate acestea, au rămas în relații bune pentru binele fiicei lor.

Un alt nume important din viața Biancăi este Alex Bodi, un afacerist cunoscut. Cei doi s-au căsătorit civil în 2019, dar mariajul lor a fost presărat cu certuri și despărțiri repetate, încheindu-se definitiv în 2020.

După relația cu Bodi, Bianca a fost implicată într-o poveste de dragoste cu Tristan Tate, un fost sportiv de performanță. Relația lor a fost de scurtă durată, iar Bianca a declarat că viziunile lor diferite asupra vieții au dus la despărțire.

În 2020, Bianca a început o relație cu Gabi Bădălău, fiul unui politician influent. Cei doi încă formează un cuplu, dar se ceartă destul de des.

Bianca Drăgușanu nu este criticată doar din cauza relațiilor controversate pe care le-a avut, ci și din cauza numeroaselor operații estetice. Printre cele mai notabile intervenții se numără liftingul facial, o procedură complexă care a durat aproximativ șapte ore și a costat în jur de 11.000 de euro.

Operația a avut loc în ianuarie 2024, iar blondina a trecut printr-o perioadă dificilă de recuperare, purtând o cagula specială din cauza umflăturilor și vânătăilor. Ea are și silicoane.

O altă intervenție importantă este Lip Lift-ul, realizat în 2025, menită să ridice buza superioară și să scurteze distanța dintre nas și buze, oferind un aspect mai tineresc și plin. De asemenea, Bianca a apelat la rinoplastie, o operație de remodelare a nasului.

Pe lângă operațiile majore, vedeta a apelat la injectări cu acid hialuronic, pentru volumizarea buzelor și conturarea feței, dar și pentru reducerea ridurilor fine. Pentru zâmbet, Bianca a optat pentru fațete dentare, o soluție estetică care îmbunătățește aspectul dinților fără intervenții dentare invazive.

Printre procedurile mai puțin invazive se numără microneedling-ul, care stimulează producția de colagen și îmbunătățește textura pielii, Botox-ul, pentru reducerea ridurilor de expresie, și tratamentele cu laser, pentru uniformizarea tenului și reducerea petelor pigmentare.