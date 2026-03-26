După ce l-a certat pe Dorian Popa că ia steroizi, Bodi dezvăluie că face la fel

Alex Bodi pare să fie un lup moralist când e vorba despre steroizi. Acesta a dezvăluit la o emisiune în online că și el ia astfel de suplimente, deși l-a certat pe Dorian Popa exact pentru acest lucru.

Musculosul a explicat că din când în când și el ia steroizi. ”Am șapte luni fără steroizi, dar eu nu am negat niciodată că am luat steroizi. Trei luni, un ciclu, iau. Dar nu iau tot timpul cum lua Dorian.

Probabil că o să mai iau, dar acum în ultima perioadă nu am luat. Plus că de două săptămâni nu am mai fost la sală din cauza operației de la picior. Și acum pentru recuperarea după intervenție o să mai iau niște chestii”, a spus musculosul.

Dar dezvăluirea cu adevărat importantă este motivul pentru care omul de afaceri a decis să lase steroizii. Acesta a declarat că își dorește un copil sau doi cu actuala parteneră, Anca.

”Eu chiar îmi doresc, dacă ar vrea Dumnezei, doi copii. De aia am și lăsat steroizii de vreo 7-8 luni. Noi suntem bine acum, chiar suntem bine. Eu i-am spus tot timpul că vreau doi copii”, a explicat musculosul.

Chiar dacă spune că ar vrea un copil cu iubita, cei doi sunt ca șoarecele și pisica. Astfel încât o dată la câteva luni de zile cuplul se desparte. Bodi și Ancuța își șterg ocazional pozele comune de pe rețelele de socializare. Chiar și acum este o situație similară, cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, dar omul de afaceri spune că sunt împreună.

Anca a fost mereu rezervată și nu a făcut vreo declarație în acest sens. Cert este că toate relațiile musculosului au fost pe același calapod cu certuri și împăcări. Singura care a făcut diferența a fost cea cu Bianca Drăgușanu, pe care a și bătut-o.