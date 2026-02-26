Monden

Ce face de fapt Alex Bodi când merge în țările calde. Acum este în Vietnam și muncește de zor

Bodi. Sursa foto EVZ
Este unul dintre afaceriștii extem de activi pe rețelele de socializare acolo unde arată și pe unde se plimbă și ce mănâncă, dar și cum se întreține. Alex Bodi, căci despre el este vorba a explicat și ce face atunci când merge în destinațiile exotice.

Alex Bodi, în vacanță ca la muncă

Musculosul explică faptul că în vacanțele sale el merge de fapt să muncească. Faptul că le arată internauților pe unde se plimbă nu înseamnă că este doar într-o relaxare continuă.

Bodi

Sursa: Facebook/ Bodi Alex

”Eu când sunt în țările alea calde muncesc. Majoritatea oamenilor cred că sunt în vacanță. dar nu trebuie să știe lumea ce fac eu și cum fac eu. Dacă va trebui cineva să mă întrebe o să îi demonstrez”, a explicat acesta.

Nivelul de oboseală și stres, la cote maxime

Ba mai mult omul de afaceri a explicat că sunt puțini cei care ar rezista la nivelul lui de oboseală și stres. ”Și crede-mă nivelul și oboseala și stresul și solicitarea la multe chestii nu au mulți habar și nici nu l-ar putea ducea. De multe ori, alții dorm și eu stau pe telefon sau stau să văd fusul orar cum e în alte părți să văd ce pot face.

Eu nu am orar fix. Eu dacă trebuie să realizez ceva sau să programez ceva eu nu stau. Pot să stau diminețile până la 5,6,7 dimineața pe telefoane sau laptop. De asta lumea zice doar ”a, iar e în vacanță”, dar nu știe lumea ce fac eu”, a mai spus Bodi.

Un om de afaceri influencer

Trendul Gianluca Vacchi, mai exact un fel de om de afaceri și incluencer în același timp, pare să fie urmat și de Bodi. Acesta nu este un om de afaceri tipic, ca alții care nu simt nevoia să se afișeze.

Din contră, din momentul în care a devenit soțul Biancăi Drăgușanu acesta a prins gustul celebrității. Drept urmare iată că acum continuă trendul.

