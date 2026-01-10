Cătălin Cazacu, despre scandalul Ramona Olaru – Alex Bodi. Alcoolul și banii ar fi fost de vină

Cătălin Cazacu, fostul logodnic al Ramonei Olaru, a luat poziție în scandalul izbucnit între asistenta TV și Alex Bodi, oferind o perspectivă diferită asupra situației. În direct la „Dan Capatos Show”, fostul prezentator a discutat despre Ramona Olaru de dinainte de notorietate, dar și despre cum succesul, banii și atenția publică i-au influențat comportamentul.

„Eu nu cred că oamenii se schimbă, cred că oamenii se adaptează. Alcoolul și banii scot la suprafață cine sunt oamenii cu adevărat”, a explicat Cazacu, reflectând asupra diferențelor dintre imaginea publică și realitate.

Fostul sportiv a subliniat că unele reacții ale Ramonei Olaru au fost exagerate și că cineva trebuia să clarifice situația: „Dacă vrei să fiu sincer până la capăt, o să spun că nu. Cineva trebuie să facă chestia asta”, a adăugat el.

Alex Bodi, vizibil nemulțumit de comentariile Ramonei, a replicat pe un ton ferm: „Nu judec, doar mă apăr. (…) Dacă tu vrei să te respecte lumea cine ești tu în 2025, atunci trebuie să vorbești din același punct de vedere”, a declarat Bodi.

Cătălin Cazacu a povestit despre perioada în care a fost logodnicul Ramonei Olaru, evidențiind că personalitatea ei de atunci era diferită de percepția publică actuală. Deși unele decizii și declarații recente au stârnit controverse, fostul prezentator a ținut să sublinieze că este un om bun.

„Eu vreau să cred, și în continuare cred, că este un om bun”, a spus el. Fostul logodnic a mai explicat că toți oamenii au momente în care greșesc sau spun lucruri la nervi, și că trebuie să fie înțeleși în contextul lor.

Conflictul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă să atragă atenția publicului, însă intervenția lui Cătălin Cazacu a adus nuanță și echilibru discuției. El a spus că toată lumea greșește câteodată.

„Am greșit și eu, dar cine nu greșește”, a concluzionat Cazacu, parafrazând un celebru cântec, înainte ca dezbaterea să se încheie.