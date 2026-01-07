Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru

Ramona Olaru, asistenta emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, era una dintre cele mai îndrăgite persoane din showbiz-ul românesc, dar totul s-a schimbat după ce a declarat într-un podcast că nu mai vrea să fie cu bărbați săraci. Recent, au ieșit la iveală mai multe detalii despre relațiile șatenei, dar și despre trecutul ei.

Originară dintr-o localitate de lângă Călărași, Ramona a crescut într-o familie modestă, cu părinți agricultori. Copilăria sa a fost marcată de eforturi fizice și drumuri lungi către școală, dar acest lucru nu i-a împiedicat ambiția de a ajunge în televiziune.

La 23 de ani, visul său s-a concretizat prin debutul în „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a impresionat rapid prin naturalețea și umorul său, devenind rapid o prezență îndrăgită de telespectatori.

Viața sentimentală a Ramonei a fost întotdeauna subiect de interes. Tânăra a fost căsătorită cu Bogdan Olaru, iar căsnicia lor, de aproximativ trei ani, s-a încheiat cu un divorț discret. După separare, asistenta a păstrat numele de familie al fostului soț, dar viața ei amoroasă nu s-a oprit aici.

Printre bărbații cu care a avut relații se numără Cuza, solistul trupei „Noaptea Târziu”, și Cătălin Cazacu, fost concurent la „Exatlon” și prezentator TV. Relația cu Cazacu a fost serioasă, cei doi fiind logodiți, însă despărțirea a venit cu retragerea inelului de logodnă.

Ramona Olaru a declarat că a fost ulterior la mai multe întâlniri, dar că niciunul dintre parteneri nu a reușit să o impresioneze cu adevărat. Ea a lăsat să se înțeleagă și că toți bărbații din viața sa au fost săraci și că nu mai este dispusă să accepte așa ceva.

În ultima perioadă, subiectul central în viața personală a Ramonei a fost conflictul cu Alex Bodi. Disputa a început după ce asistenta tv a spus că majoritatea bărbaților din România sunt săraci. Afaceristul a declarat că nu este normal să jignească toți bărbații și că o să facă tot posibilul să arate tuturor cine este de fapt Ramona Olaru.

„Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow…dar na… sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏.Cu bani ia orice prost, era ușor…o să aduc eu amintiri de la Agronomie.”

Ramona Olaru nu a cedat și a anunțat că îl va da în judecată pe Alex Bodi: „Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal.

Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit!”

În paralel, mai mulți influenceri de pe TikTok au comentat despre viața amoroasă a Ramonei, sugerând că asistenta TV ar fi avut relații cu bărbați căsătoriți și că starea financiară ar fi influențat anumite alegeri.