Cum iubesc femeile celebre: Relații cu bărbați mai tineri care fac senzație

Vedete care au iubiți mai tineri. În lumea celebrităților, dragostea pare să aibă propriile reguli. Unele dintre cele mai cunoscute femei din showbiz, muzică și cinematografie internațională, dar și figuri marcante din România, au ales să-și trăiască iubirile alături de parteneri mult mai tineri.

Aceste relații au sfidat convențiile sociale, prejudecățile publicului și stereotipurile legate de vârstă, demonstrând că pasiunea și dorința nu cunosc limite temporale. De la Hollywood la București, aceste femei au transformat relațiile cu bărbați mai tineri în adevărate declarații de independență și curaj.

Actrița italiană Gina Lollobrigida, un simbol al glamourului de la Hollywood și de la Roma, a avut întotdeauna o predilecție pentru bărbații mai tineri. „Am avut întotdeauna o predilecție pentru bărbații mai tineri”, mărturisea ea în 2006. După un mariaj de lungă durată cu medicul Milko Skofi, Gina a intrat într-o relație intens mediatizată cu grădinarul său, Andrea Piazzolla, cu aproape 60 de ani mai tânăr.

Relația a fost una complexă: de la simplu angajat al vilei, Andrea a devenit asistent personal, apoi iubitul ei și în cele din urmă administratorul averii vedetei. În ciuda tensiunilor și a scandalurilor care au urmat, Gina a fost deschisă în fața publicului, numindu-l pe Andrea „marea ei fericire”.

Actrița britanică Joan Collins, cunoscută din serialul „Dinastia”, a găsit fericirea alături de Percy Gibson, un bărbat cu 32 de ani mai tânăr. A cincea căsătorie a actriței, începută în 2002, este un exemplu de relație stabilă și discretă. Ianis Collins povestește că ceea ce părea inițial o prietenie profesională s-a transformat într-o legătură bazată pe respect și complicitate.

Joan Collins afirmă că vârsta este „doar un număr”, iar relația ei nu este despre putere sau vulnerabilitate, ci despre prietenie și iubire conștientă.

Tina Turner, Madonna și Cher

Pentru Tina Turner, iubirea târzie a însemnat mai mult decât romantism: a fost o lecție de devotament și supraviețuire emoțională. Alături de producătorul german Erwin Bach, cu 16 ani mai tânăr decât ea, artista a trăit o relație discretă timp de aproape 30 de ani înainte de a se căsători în 2013.

În 2017, Erwin Bach i-a donat un rinichi Tinei, salvându-i viața, iar povestea lor a devenit un simbol al iubirii profunde, dincolo de superficialitățile lumii mondene.

Cher și Madonna au transformat relațiile cu bărbați mai tineri într-o formă de expresie a identității lor. Cher, cu parteneri cu până la 40 de ani mai tineri, și Madonna, cu bărbați cu 20–35 de ani mai tineri, nu s-au temut să sfideze stereotipurile.

Madonna a declarat că dinamica de putere și diferența de vârstă fac parte din personalitatea și viziunea sa artistică, iar Cher a ironizat public convențiile, afirmând că preferința sa nu este o problemă.

Soprana română Angela Gheorghiu, în vârstă de 59 de ani, trăiește de peste un deceniu o poveste de iubire cu Mihai, cu 22 de ani mai tânăr.

Artista îl consideră „îngerul păzitor” care i-a adus echilibru și sprijin emoțional, recunoscând public: „Pe Mihai îmi pare rău că nu l-am cunoscut mai devreme, pentru că este un om care aduce mult echilibru, bună dispoziție, gesturi frumoase în viața mea. Mihai se bucură de succesul meu, mă ajută și mă susține.”

Israela Vodovoz, afaceristă și figură mediatică din România, a trăit relații intense cu bărbați mult mai tineri, inclusiv cu propriul șofer, înainte de căsătoria cu Liviu Arteni. Pentru ea, vârsta nu a fost niciodată o piedică, iar dragostea a rămas o alegere personală, trăită fără compromisuri sau explicații publice.