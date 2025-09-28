Alex Bodi și Anca Kim și-au spus adio. Au făcut și partajul: și-au șters pozele

S-a rupt lanțul de iubire dintre Alex Bodi și noua sa iubită, cel puțin așa se vede pe rețelele de socializare unde cei doi sunt foarte activi. Musculosul nu o mai urmărește pe fosta aleasă a inimii, iar ea a șters pozele cu el.

Musculosul nu și-a găsit fericirea în brațele Ancăi Chimirel, cunoscută drept Anca Kim. Cei doi s-au iubit pasional timp de mai multe luni. Așa pasional că ba se iubeau ba se despărțeau. Ultima împăcare părea să fie cu noroc.

Alex Bodi afișa chiar poze cu bruneta, ba chiar o și urmărea pe Instagram. Doar că lanțul de iubire nu a fost neapărat unul trainic. Drept urmare iată că acum cei doi nu se mai urmăresc.

Ba chiar și-au șters pozele în care apăreau împreună. Anca este din nou singură și neîmpăcată.

Drept urmare în acest week-end s-a dus la un eveniment cu ștaiff la Singureni, acolo unde a fost prezent și celebrul actor Ed Estwick. Acesta este cunoscut din rolul pe care l-a avut în Gossip Girl, acolo unde a jucat alături de Sebastian Stan. Cert este că Anca nu pare că i-a dus dorul musculosului.

Nici Bodi nu pare foarte suferind, acesta și-a văzut de ieșirile nocturne din cluburi cu care și-a obișnuit fanii de pe Instagram. Cert este că după Ema Uta, pare-se că omul de afaceri nu prea se mai liniștește. A avut tot felul de tentative și de domnișoare care i-au ieșit în cale.

Cu toate acestea nimic nu a fost serios, și în cele din urmă acesta a rămas tot singur. Asta deși declara sus și tare că își dorește să aibă pe cineva aproape, că toată averea lui trebuie să o împartă cu o femeie să se simtă împlinit.

Doar că socotelile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg, iar infidelitățile omului de afaceri nu au fost tocmai trecute cu vederea. Desigur că nu știm, dacă și aici a fost cazul, dar în trecut acesta a recunoscut că e greu de ținut acasă.