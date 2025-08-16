Monden Dragoste sau strategie. Alex Bodi și Anca Kim, fotografia care stârnește valuri







Telenovela dintre Alex Bodi și Anca Kim continuă cu un nou episod, mai exact cel în care cei doi s-au lăsat fotografiați împreună. Ba chiar au și postat poza.

Musculosul și iubita lui de care s-a despărțit deja de câteva ori, par să-și fă găsit liniștea. Cei doi au fost surprinși la o petrecere unde erau foarte tandri unul cu celălalt. Anca se topea în brațele musculosului care părea încântat de partenera lui. Semn că lucrurile au revenit pe făgașul normal, deși cei doi ocazional se despart și se împacă.

De vină nu ar fi Anca, ci chiar Bodi, care a explicat la un podcast că e mai complicat să fie fidel. Tot atunci el a precizat că Anca îl iubește foarte mult și că nu are ce să îi reproșeze brunetei. Probabil că acesta a fost și motivul pentru care s-a întors la ea, chiar dacă și ea ar fi călcat strâmb. Nu legat de un bărbat, ci de ceea ce ar fi spus.

Mai exact, aburii alcoolului ar fi scos la suprafață că aceasta ar dori să se căsătorească cu un milionar. Anca ar fi făcut afirmația în gura mare la o întâlnire cu mai multe prietene. Cert este că declarația ei venea în timp ce ar fi fost certată cu musculosul. Dar iată că indiferent de ceea ce s-a petrecut în trecut, cei doi au decis să își mai acorde o șansă.

De altfel, Bodi este recunoscut pentru certurile și împăcările din relațiile lui. Inclusiv cu Ema Uta, cea pe care a cerut-o și de soție au existat astfel de situații. La câteva luni cei doi se certau ca mai apoi să se împace. Doar că ultima ceartă i-a pus capac blondinei care și-a văzut de viață și a rămas indiferentă la insistențele milionarului.