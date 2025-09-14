Actori români care au ajuns la Hollywood. Drumul către succes, plin de provocări

Hollywood, epicentrul industriei cinematografice mondiale, a fost mereu un loc unde visele devin realitate. Pentru mulți actori români, drumul către Hollywood a fost presărat cu provocări, dar și cu realizări remarcabile. Aceștia au demonstrat că talentul nu are granițe și că pot ajunge pe covorul roșu lângă actorii internaționali.

Marcel Iureș este unul dintre cei mai cunoscuți actori români care au reușit să se impună la Hollywood. Cu o carieră impresionantă în România, Iureș a debutat în producții internaționale precum Interview with the Vampire (1994), alături de Brad Pitt și Tom Cruise.

Ulterior, a jucat în filme precum The Peacemaker (1997), Layer Cake (2004) și Mission: Impossible (1996), consolidându-și statutul de actor de renume mondial.

Ana Ularu a reușit să facă tranziția de la cinematografia românească la cea internațională cu succes. A jucat alături de Bradley Cooper și Jennifer Lawrence în Serena (2014), iar în Inferno (2016), regizat de Ron Howard, a împărțit platoul cu Tom Hanks. De asemenea, a avut un rol central în serialul Emerald City (2017), o adaptare modernă a poveștii „Vrăjitorul din Oz”.

Monica Bârlădeanu a debutat în televiziune, dar a reușit să își facă un nume și în cinematografia americană. A apărut în serialul Lost și în filmul Se credea un Picasso, demonstrându-și versatilitatea și talentul actoricesc.

Dragoș Bucur, cunoscut pentru rolurile sale din cinematografia românească, a debutat pe marile ecrane internaționale în Youth Without Youth (2007). Deși filmele și serialele în care a apărut nu au avut succesul scontat, prezența sa în producții străine subliniază potențialul actorului.

Ion Caramitru, un titan al teatrului românesc, a avut apariții notabile în producții internaționale precum Kafka (1991), Citizen X (1995) și Mission: Impossible (1996). Aceste roluri au demonstrat că talentul său depășește granițele naționale.

Maia Morgenstern a captat atenția publicului internațional cu rolul Fecioarei Maria în The Passion of the Christ (2004), regizat de Mel Gibson. Această interpretare i-a adus recunoaștere mondială și a consolidat statutul său în cinematografia internațională.

Sebastian Stan a devenit primul român câștigător al unui Glob de Aur, premiu pe care l-a primit pentru rolul principal din filmul „A Different Man”, la începutul anului 2025. Născut la Constanța, actorul a plecat din țară la vârsta de 12 ani, are dublă cetățenie, română și americană, și și-a încheiat discursul de la decernarea premiului spunând în limba română: „România, te iubesc!”.