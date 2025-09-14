Monden

Actori români care au ajuns la Hollywood. Drumul către succes, plin de provocări

Comentează știrea
Actori români care au ajuns la Hollywood. Drumul către succes, plin de provocăriSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Hollywood, epicentrul industriei cinematografice mondiale, a fost mereu un loc unde visele devin realitate. Pentru mulți actori români, drumul către Hollywood a fost presărat cu provocări, dar și cu realizări remarcabile. Aceștia au demonstrat că talentul nu are granițe și că pot ajunge pe covorul roșu lângă actorii internaționali.

Actori români care au ajuns la Hollywood

Marcel Iureș este unul dintre cei mai cunoscuți actori români care au reușit să se impună la Hollywood. Cu o carieră impresionantă în România, Iureș a debutat în producții internaționale precum Interview with the Vampire (1994), alături de Brad Pitt și Tom Cruise.

Ulterior, a jucat în filme precum The Peacemaker (1997), Layer Cake (2004) și Mission: Impossible (1996), consolidându-și statutul de actor de renume mondial.

Marcel Iureș.

Marcel Iureș. Sursa foto Cinemagia

Ana Ularu a reușit să facă tranziția de la cinematografia românească la cea internațională cu succes. A jucat alături de Bradley Cooper și Jennifer Lawrence în Serena (2014), iar în Inferno (2016), regizat de Ron Howard, a împărțit platoul cu Tom Hanks. De asemenea, a avut un rol central în serialul Emerald City (2017), o adaptare modernă a poveștii „Vrăjitorul din Oz”.

Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
Băsescu despre drona rusă: A fost o greșeală că nu s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită
Băsescu despre drona rusă: A fost o greșeală că nu s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită
Ana Ularu

Ana Ularu. Sursa foto Wikipedia

Monica Bârlădeanu a debutat în televiziune, dar a reușit să își facă un nume și în cinematografia americană. A apărut în serialul Lost și în filmul Se credea un Picasso, demonstrându-și versatilitatea și talentul actoricesc.

Monica Bîrlădeanu

Monica Bîrlădeanu. Sursa foto:Instagram

Alți actori care s-au făcut remarcați peste hotare

Dragoș Bucur, cunoscut pentru rolurile sale din cinematografia românească, a debutat pe marile ecrane internaționale în Youth Without Youth (2007). Deși filmele și serialele în care a apărut nu au avut succesul scontat, prezența sa în producții străine subliniază potențialul actorului.

Dragoș Bucur

Dragoș Bucur. Sursa foto Arhiva EVZ

Ion Caramitru, un titan al teatrului românesc, a avut apariții notabile în producții internaționale precum Kafka (1991), Citizen X (1995) și Mission: Impossible (1996). Aceste roluri au demonstrat că talentul său depășește granițele naționale.

Ion Caramitru

Ion Caramitru. Sursa foto TNB

Maia Morgenstern a captat atenția publicului internațional cu rolul Fecioarei Maria în The Passion of the Christ (2004), regizat de Mel Gibson. Această interpretare i-a adus recunoaștere mondială și a consolidat statutul său în cinematografia internațională.

Maia Morgenstern

Maia Morgenstern. Sursa foto: Facebook/ Maia Morgenstern

Primul român câștigător al unui Glob de Aur

Sebastian Stan a devenit primul român câștigător al unui Glob de Aur, premiu pe care l-a primit pentru rolul principal din filmul „A Different Man”, la începutul anului 2025. Născut la Constanța, actorul a plecat din țară la vârsta de 12 ani, are dublă cetățenie, română și americană, și și-a încheiat discursul de la decernarea premiului spunând în limba română: „România, te iubesc!”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:52 - Povestea celui mai vechi muzeu din România. A fost ținta unui jaf care a rămas în istorie
22:41 - Băsescu despre drona rusă: A fost o greșeală că nu s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită
22:30 - Panica pe scenă: artiști celebri care și-au pierdut vocea în fața publicului
22:18 - Primarul care a ridicat punți peste Dâmbovița și între oamenii din București și Ilfov: Eftimie Diamandescu
22:09 - Lula da Silva: Condamnarea lui Bolsonaro nu este o vânătoare de vrăjitoare
21:56 - Tendințele toamnei 2025: idei pentru un dormitor cald și primitor

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale